Begleitung in der letzten Lebensphase

AMSTETTEN | Menschen begleiten und unterstützen, die selbstbestimmt ihre letzte Lebensphase gestalten wollen, die schwere Unfälle hatten oder lebensbedrohende bzw. -verkürzende Krankheiten haben, die sich mit Ängsten, Schmerz, Trauer und Tod auseinandersetzen, hat sich die Frauenberatung Mostviertel nun mit der neuen Familienberatungsstelle „bewusst entscheiden“ zur Aufgabe gemacht - kostenlos, vertraulich und mit einer offenen Haltung. Das Beratungsteam – bestehend aus der Juristin Gerlinde Bieringer, der Sozialarbeiterin und Psychotherapeutin Nicole Zainzinger-Jandl sowie der Diplomierten Ehe-, Familien- und Lebensberaterin Sonja Mille – ist erfahren im Umgang mit Krisen und Ambivalenzen. „Uns ist es wichtig, eine neutrale, offene und akzeptierende Haltung gegenüber den Klientinnen und Klienten einzunehmen. Dabei können alle Themen, auch tabuisiertem, angesprochen werden“, so Nicole Zainzinger-Jandl.

In der rechtlichen Beratung können alle Möglichkeiten für die letzte Lebensphase, wie etwa Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, Sterbeverfügung, Testament sowie assistierter Suizid aus rechtlicher Hand, besprochen werden. „Meine Überzeugung als Juristin ist, bewusst planen und bewusst entscheiden kann nur eine gut und möglichst vollständig sowie individuell informierte Person. Daher ist es auch mein Bestreben, Wissen und Erfahrung zur Verfügung zu stellen“, erklärt Gerlinde Bieringer.

Was die psychosoziale Beratung betrifft, so unterstützen die Beraterinnen bei Krisen, Ängsten, Lebenssinnfragen, Entscheidungsfindungsprozessen und Konflikten im familiären Umfeld. Darüber hinaus gibt es Informationen über Angebote von Hospiz, Palliative Care und unterstützenden Organisationen. Weitere Infos erhalten Interessierte unter der Telefonnummer 0681 81 88 56 00, Hauptplatz 21, telefonische Terminvereinbarung: Mo. 10 bis 12 Uhr, Do. 14 bis 16 Uhr. info@bewusst-entscheiden.at; www.bewusst-entscheiden.at.

