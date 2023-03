Frauenpower und Solidarität

Nicht nur Feiern und Brunchen, sondern auch konstruktive Gespräche standen am Vormittag des 8. März im Frauenhaus Amstetten auf dem Programm. Sich mit Gleichgesinnten, Sympathisantinnen und Politikerinnen zum Plaudern, Vernetzen und Diskutieren am Internationalen Frauentag zu treffen, hat in der Bezirkshauptstadt Tradition und wird dementsprechend gepflegt.Der Einladung zum ersten Frauenbrunch seit Corona folgten daher zahlreiche engagierte Frauen – unter anderen Anna Raab, stellvertretende Vorsitzende der Katholischen Frauenbewegung Österreichs, SPÖ-Gemeinderätin Birgit Kern und Ulrike Mayerhofer, Activity Beauftragte des Lions Club Mostviertel – gerne. Denn obwohl der Internationale Frauentag bereits 1911 zum ersten Mal in Österreich stattfand, gibt es 112 Jahre später für Frauen nach wie vor in vielen Belangen des Alltags keine Gleichstellung gegenüber Männern.

Daher gab es auch spezielle Thementische mit der Möglichkeit des Austausches und der Vernetzung. So erfuhr frau von Projektkoordinatorin Magdalena Weilguny Aktuelles zum Nachbarschaftsprojekt „StoP – Stadt ohne Partnergewalt“ und von Elisabeth Jäger von der Amnesty International Gruppe Amstetten Näheres über das Leben von Frauen im Iran und Afghanistan. Darüber hinaus wurde gemeinsam mit Karin Kienberger von der Frauenberatung Mostviertel die Social Media-Präsenz für (sozialen) Einrichtungen sowie deren Vorteile, Möglichkeiten und Gefahren thematisiert.

Alles in allem waren sich alle anwesenden Frauen schlussendlich einig: Es ist zwar schon manches passiert, aber es gibt nach wie vor noch einiges zu tun, um die Benachteiligung von Frauen endlich in eine tatsächliche Gleichstellung umzuwandeln.

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.