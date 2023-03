Musikalische Reise mit der Musikkapelle Viehdorf

Nach einer imposanten Eröffnung mit dem Musikstück „Vita pro Musica“ begrüßt Obmann der Musikkapelle Viehdorf, Wolfgang Eder, alle Ehrengäste, wie Bürgermeister von Viehdorf Franz Zehethofer, Vizebürgermeister Franz Eder, die Gemeinderäte, Pfarrer Lorenz Pfaffenhuber, die Schulschwestern von Hainstetten, Kommandant der FF Viehdorf Wolfgang Schweighofer und sein Team, Schuldirektorin Barbara Dobrovits, sowie die Ehrenmitglieder und die Musikanten und Musikantinnen der Nachbarskapellen. „Seit Jänner wurde für die Vorführung 2 bis 3 mal wöchentlich geprobt. Es war eine intensive Zeit, mit unzähligen Stunden, die Kapellmeister Thomas Atzenhofer und die Musikkapelle aufgebracht haben, die sich lohnen“, betont der Obmann.

Moderator Dieter Bader führt durch die musikalische Reise und nimmt die Besucher nach Musikstücken voller Leichtigkeit und Eleganz mit in den musikalischen Westen, in die USA und Schottland, mit Inspirationen aus der unberührten Natur. Der Abschluss bildet die Filmmusik von „The greatest Showman“ mit einem kraftvollen und harmonischen Intro, das schon zu Beginn die Emotionen und die Magie des Zirkus einfängt, und in einem beschleunigten Rhythmus seinen Ausgang findet. Als Zugabe für das begeisterte Publikum gab es das Stück „Dankeschön“ mit Gesangseinlage und den Radetzky-Marsch von Johann Strauss.

Neues Mitglied in der Saxophonfamilie

Neben dem Altsaxophon und dem Tenorsaxophon ist in der Musikkapelle nun auch ein Baritonsaxophon in Verwendung, das beim Stück „Let´s play Sax“ zum ersten Mal präsentiert wurde. Hier zeigten die Solisten Helene Dorner, Franziska Kleindl, Theresa Raßpotnig, Gerda Winkler, Daniel Seisenbacher und Thomas Atzenhofer auf ihren Blasinstrumenten ihr Können. „Es ist ein anspruchsvolles Konzert und man merkt die Freude der Bevölkerung über den Musikverein. Die Kapellen schaffen Lebensqualität und verwurzeln die Menschen mit ihrer Heimat“, erwähnt Bürgermeister Franz Zehethofer.

Auszeichnungen und Ehrungen der Musikanten und Musikantinnen

Besondere Ehrung erhielt Thomas Atzenhofer, musikalischer Leiter der Kapelle. Seit 2003 spielt er in der Musikkapelle und wurde 2018 vom Niederösterreichischen Blasmusikverband geehrt. Für sein 10-jähriges Jubiläum als Kapellmeister wurde ihm nun die Ehrenmedaille in Bronze überreicht.

Beim Frühjahrskonzert vor 10 Jahren übergab Josef Halbmayr den Taktstock an Thomas Atzenhofer. Josef Halbmayr bekam die Urkunde als Ehrenkapellmeister. „Ich bin sehr überrascht und freue mich sehr über diese Ehrung. Ich wusste von Anfang an, dass Thomas geeignet ist, aufgrund seiner Art, die Begeisterung auf alle Musikanten und Musikantinnen zu übertragen“, betont Halbmayr.

Dem Jungmusiker Christoph Einfalt wurde eine besondere Ehre erteilt. Er hat am vergangenen Montag im Festspielhaus St. Pölten beim Landesbewerb „prima la musica“ in seiner Altersgruppe den 1. Platz in der Wertungskategorie „Trompete/Flügelhorn“ erspielt und darf nun bei den Bundesbewerben Mitte Mai in Graz teilnehmen.

Die zwei Jungmusiker Helene Dorner und Johannes Steiner sind offiziell Teil des Musikvereins Viehdorf und wurden ebenfalls geehrt. Barbara Halbmayr verabschiedet sich nach 10 Jahren vom Musikverein Viehdorf.

Die Musikkapelle Viehdorf, unter Leitung von Thomas Atzenhofer und Stellvertreter Philipp Klem, freuen sich wieder auf viele Besucher des zweiten Frühjahrskonzerts, am Sonntag, 12. März, um 14 Uhr, in der Volksschule Viehdorf.

