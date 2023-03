Stift Seitenstetten: Der Hofgarten öffnet wieder

Seit 1. März kann im Hofgarten wieder täglich von 8 bis 17 Uhr eine Auszeit mit Spazieren und Verweilen genossen werden – ob beim Meditieren bei sprießenden Blüten und aufkeimenden Pflanzen oder beim Beobachten des Gartenteams bei seinen täglichen Aufgaben.

Häufig dort anzutreffen ist auch der Initiator für die Öffnung des Gartens als „Millenniumsgeschenk“ im Jahr 1996, Altabt Berthold Heigl: „Der Hofgarten hat zwar zu jeder Jahreszeit seine besonderen Reize – auch im Winter, wenn er geschlossen ist und ihn eine (leider allzu seltene) weiße Schneedecke in eine geheimnisvolle Stille hüllt. Durch die warmen Temperaturen aber ist das Frühlingserwachen schon seit Maria Lichtmess zu bewundern. Für mich ist dieses Geschenk des Schöpfers ein tägliches, österliches Wunder, bei meinen Gartenrunden immer neue Frühlingsboten entdecken zu dürfen – wie den Winterjasmin, die Zaubernuss, die Schneeglöckchen und die leuchtenden Krokusse, um nur einige zu nennen. Darum: Kommt und seht“, lädt der emeritierte Abt und Gartenfreund zum Besuch ein.

Noch im Herbst wurden im Hofgarten und am „Zeitfeld“ der Bognerhof-Gärtnerei zirka 3.000 englische Narzissen zum Verwildern in Wiesenbereiche gepflanzt; ab April wird die Gäste daher ein Blütenmeer erwarten. In Überarbeitung ist derzeit der Gartenbereich „Botanik im Bild“ in Zusammenarbeit mit dem Gymnasium. Es geht dabei um ein Feuchtbiotop, Dornen oder Stacheln sowie Beispielpflanzungen zur Blüten- und Blattvielfalt.

Veredelungskurs am 10. und 11. März

„Auf kompakter Fläche wird viel Wissen um botanische Eigenschaften von Pflanzen gezeigt und erklärt“, weiß Gartenleiter Stefan Kastenhofer zu berichten. Er lädt im Rahmen der Gartenakademie schon am 10. März zu einem Veredelungskurs sowie am 11. März, 9 – 16 Uhr, zum Praxis-Workshop „Obstgehölze im Hausgarten und auf der Streuobstwiese fachgerecht schneiden“ ein. „Mit der Parole ‚Wenig Äste, viel Licht – viel Qualität‘ war Helmut Palmer Pionier in Sachen extensiver Pflege von Streuobstbäumen und Bäumen im Hausgarten. Seine Methode ist an die natürliche Wuchskraft des Baumes angepasst – mit dem Ziel, nicht länger als 20 Minuten pro Baum und Jahr schneiden zu müssen“, erzählt Kastenhofer. Ein weiterer Kurs der Gartenakademie findet am 17. März unter dem Titel „Rosen kennen, schneiden und pflegen“ statt, ein Grundkurs für Gemüse-Selbstversorger zum Thema „Sommergemüse“ wird am 25. März angeboten.

Infos unter: https://stift-seitenstetten.at/zu-gast-im-hofgarten/erlebnis-hofgarten/

