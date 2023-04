Mit Musik durch den Frühling

Die Türen zum Foyer mussten am Samstag im Georgsaal geöffnet bleiben, damit die Besucher, die keinen Platz mehr im Saal hatten, von außen zuhören und zusehen konnten. Zusätzliche Stühle mussten bis in die letzte Reihe aufgestellt werden. „Mit so vielen Besuchern haben wir nicht gerechnet“, leitet Amtsleiter von St. Georgen/Ybbsfelde Georg Hahn am Samstag, 1. April, das Frühlingskonzert der Trachtenkapelle und der Musispatzen ein. Obmann Martin Teufel hieß die Ehrengäste, darunter Bürgermeister Christoph Haselsteiner mit Gattin, Vizebürgermeister Markus Huber, Bürgermeisterin außer Dienst Liselotte Kashofer, Bezirksobmann-Stellvertreter des NÖ Blasmusikverbandes Wolfgang Eder, Pfarrer Lorenz Pfaffenhuber und die Gemeinderäte willkommen und bedankte sich für das zahlreiche Erscheinen der Mitglieder aus den umliegenden Trachtenkapellen.

Taktstockübergabe an Jonas und Johannes

Die feierliche Einleitung der St. Georgner Musispatzen bringt gleich zu Beginn Fröhlichkeit in den Georgsaal. Die neuen Musikanten und Musikantinnen Benedikt Pachner, Julian Poxhofer, Paul Seibezeder, Philipp Haselsteiner, Katja Pirkner und Marion Aichinger sind nun fixer Bestandteil im Team der Musispatzen, wobei immer wieder gerne neue Mitglieder aufgenommen werden. Julian Poxhofer wurde besonders geehrt, er erhielt bei Prima la Musica den ersten Platz in der Kategorie Zugposaune in seiner Altersklasse. Nach der musikalischen Einleitung der Musispatzen, die mit einer kreativen und originellen Interpretation von Pop-Songs wie Just Dance endete, eröffnete Philipp mit dem Bläserklang, einem Konzertmarsch von Sepp Neumayr, denn das war jenes Stück mit dem er 2015 als Kapellmeister sein erstes Konzert im alten Pfarrsaal dirigierte. „Die musikalische Leistung der Trachtenkapelle zeigt, dass der Weg der richtige war“, betont Klem und bedankt sich für die Wertschätzung - die Ehrennadel in Bronze - und bei seiner Partnerin Andrea Mühlberghuber für ihre Unterstützung sowie bei seinen Nachfolgern Jonas und Johannes und wünscht ihnen viel Erfolg. „Mit den neun Jahren als Kapellmeister hast du viel Freude in die Trachtenkapelle gebracht. Viele Besucher gab es jedes mal bei den zahlreichen Feiern und Veranstaltungen. Die Musik sorgt für Tradition, Brauchtum und Gemeinschaft und der Zusammenhalt geht weit über die Gemeindegrenzen hinaus“, bedankt sich Bürgermeister von St. Georgen/Ybbsfelde Christoph Haselsteiner bei Philipp Klem.

Ehrungen der Mitglieder

Bezirksobmann-Stellvertreter des NÖ Blasmusikverbandes Wolfgang Eder, übergab die Leistungsabzeichen in Bronze an Emma Dorninger, Katja Pirkner, Julian Poxhofer, Paul Seibezeder und in Silber an Renate Aichinger. Leiterin der Musispatzen, Monika Edermayer, und Gerhard Aigner erhielten die Ehrenmedaille in Bronze. Die Ehrenmedaille in Silber bekamen Karl Heinz Loibl, Christian Kastner und Johannes Mayer. Für 50 Jahre Mitgliedschaft bekam Reinhold Zehetgruber die Ehrenmedaille in Gold mit Zusatzspange vom Niederösterreichischen Blasmusikverband verliehen. Karl Reiter bekam die Urkunde zum Ehrenobmann.

Infolge dessen dirigierten Johannes Dorninger und Jonas Dorninger abwechselnd das Ensemble aus den 34 Musikanten und Musikantinnen. Die Musikstücke führten unter anderem auf eine Reise in das frühe Mittelalter, in die Welt der Wikinger und ins Jahrhundert vor Christi, zu Kleopatra nach Ägypten. Darunter befanden sich gefühlvolle, zarte Einlagen sowie impulsive Wenden im Mittelteil und dramatische Steigerungen zum Schlussakt. Den Abschluss des Frühlingskonzertes machte ein Konzertstück von Florian Moitzi mit Ambros - Das Leiwondste. Hier wurden Stücke, wie „Skifoan“, „Zwickt's mi“ und „Die Blume aus dem Gemeindebau“ zum Besten gegeben sowie die Zugaben „Ein Leben lang“ und „Wie ist die Welt so groß und weit“.

