Rotary Club Waidhofen-Amstetten hat neuen Präsident gekürt

Jean-Francois Kaufeler übergab das Amt des Präsidenten im Rahmen des rotarischen Übergabemeetings an Herbert Hofer (50). Er ist Eigentümer und Geschäftsführer des Unternehmens Hofer Kerzen GmbH. Der neue Präsident hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Clubleben zu dynamisieren und den Club zu modernisieren. Vor allem will man auch weiblicher werden. Die traditionelle Rotary-Benefizveranstaltung musste in den Pandemiejahren abgesagt werden, Hofer hat es geschafft, den Ausfall der Einnahmen mit rotarischem Gin und Whiskey auszugleichen, der in Österreich und Deutschland vertrieben wurde.

Als neues Leitprojekt für den Rotary Club hat er den Neubau des Frauenhauses in Amstetten gewählt. Bisher wurde das Projekt bei Kostenschätzungen und Bewertungen, aber auch bei Gesprächen mit den zuständigen Stellen bei der Stadt Amstetten und dem Land NÖ unterstützt. „In den Medien sehen und hören wir ständig von Gewaltdelikten bis zu Morden an Frauen. Das zeigt uns, wie notwendig es, ist Einrichtungen zum Schutz von Frauen auszubauen und zu fördern“, sagt Hofer.

Der Rotary Club Waidhofen-Amstetten will auch in Zukunft eine Balance zwischen der Hilfe vor Ort und der internationalen Hilfe finden.

In den vergangenen Jahren wurde etwa das „Clever Girls Projekt“ des Jane Goodall Instituts in Uganda unterstützt, das verhindern will, dass junge Mädchen durch frühe Schwangerschaft und Heirat ihre Schulbildung abbrechen. Daneben ist es dem Rotary Club aber auch ein Anliegen, sozial benachteiligte Familien bei der Ausbildung ihrer Kinder zu unterstützen. In Zusammenarbeit mit Schulen und sozialen Einrichtungen werden bedürftige Familien ausgesucht und mitunter über Jahre unterstützt.

