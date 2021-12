Wallsee-Sindelburg: Schulgebäude erhält Zubau

Wie berichtet, verzichtete die Gemeinde aus Kostengründen auf den bereits geplanten Neubau für eine fünfte Kindergartengruppe. Nun präsentiert man eine Lösung. So wird die Volks- beziehungsweise Mittelschule in der St. Severin-Straße erweitert. In diesem Zubau wird die fünfte Kindergartengruppe untergebracht. „Sollte der Bedarf weiter steigen, wäre der Zubau auch erweiterbar.“ Wenn sich der Ort weiter so gut entwickelt, könnten die Räume später auch für eine weitere Schulklasse benützt werden. Dann werden wir an einem zweiten Standort einen Kindergarten bauen“, erklärt Bürgermeister Johann Bachinger.

Amtsleiter Christian Pilsinger verweist vor allem auf die geringeren Kosten, verglichen mit einem Neubau. „Mit dieser Variante können wir den Bedarf decken, bleiben aber im Kostenrahmen“, unterstreicht er.

Ursprünglich wären bei einem Neubau ja Kosten von etwa 1,9 Millionen Euro auf die Gemeinde zugekommen. Der Neubau wird vielleicht gut die Hälfte ausmachen. Das Projekt ist bereits vom Land Niederösterreich genehmigt. Auch mit der Schul- und Kindergartenleitung wurden die Pläne bereits besprochen und ein Einvernehmen erzielt.

Einzug für Weihnachten 2022 anvisiert

Geplant wird der einstöckige Zubau (Erdgeschoß und erster Stock) von der Firma Hackl. In der nächsten Gemeinderatssitzung – voraussichtlich im Februar – wird die Ausschreibung erfolgen. Errichtet werden auch Nebenräume wie ein Bewegungsraum oder eine Garderobe. „Der Baustart soll so bald wie möglich erfolgen. Wir hoffen, dass die Arbeiten bis Weihnachten nächstes Jahr abgeschlossen sind und wir da einziehen können“, sagt Bachinger. Bis dahin bleibt die fünfte Gruppe bei den Pfadfindern untergebracht.