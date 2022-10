Mehr Kameras in Amstetten geplant

Vor allem zum Schutz vor Sachbeschädigungen und Belästigungen betreibt die Stadt Amstetten in ihren Anlagen mehr als 210 Videokameras. Besonders gut überwacht werden das Parkhaus in der Eggersdorfer Straße und das Parkdeck am Graben. „In erster Linie sollen die Kameras abschrecken. Darüber hinaus leisten sie aber auch einen wichtigen Beitrag zur Aufklärung von Straftaten, da 48 Stunden automatisch aufgezeichnet werden. Und diese Videoaufnahmen werden der Polizei im Anlassfall selbstverständlich übergeben“, sagt ÖVP-Sicherheitsgemeinderat Christoph Zechmeister. Erst kürzlich wurden auch am Areal des Jugendzentrums Atoll Kameras verbaut, die außerhalb der Betriebszeiten für zusätzliche Sicherheit sorgen sollen.

„Wir wollen auch Private, vor allem Lokalbesitzer aus der Nachtszene, dazu anregen, ihre Geschäftsräume und Lokalitäten mit Videoanlagen auszustatten“, berichtete Zechmeister und meldet auch schon einen ersten Erfolg. Aufgerüstet hat das Nachtlokal „K1“. Dort sorgen nun vier Kameras rund um die Uhr für mehr Sicherheit.

Begrüßt wird die Initiative auch von FPÖ-Gemeinderat Christian Schrammel. „Die Optimierung der Kameraeinstellungen ist ein erster konkreter Schritt, den wir schon getroffen haben. Ich denke, das System kann durchaus noch ausgebaut werden.“

Für Vizebürgermeister Hörlezeder (Grüne) und Ortsvorsteher Manuel Scherscher (ÖVP) spielt das Thema Sicherheit vor allem in der Stadterweiterung eine große Rolle: „Mit dem Umbau des Hauptplatzes und der Errichtung des Quartier Awollen wir offene, helle und freundliche Plätze als Orte der Begegnung schaffen! Dunkle Durchgänge und Gassen sollen der Vergangenheit angehören.“

