Euratsfeld: Ein Fest für alle Sinne - und einen guten Zweck

„Im Gespräch während der Arbeit kam mein Arbeitskollege auf mich zu und fragte, ob ich einen Raum für seinen Schallplattenflohmarkt wüsste. Er hätte was zu spenden …“, erinnert sich Melanie Mock zurück.

Aus diesem lockeren Gespräch entwickelte sich kurzerhand die Idee, ein „Charity Fest für alle Sinne“ in Euratsfeld zu gestalten. Dieses findet unter dem Titel „We keep together“ am Samstag, 25. März, statt. Im Mittelpunkt steht der gute Zweck, denn man sammelt Geld für zwei Familien mit Kindern mit besonderen Bedürfnissen aus dem Bezirk.

Schallplattenflohmarkt und Mehlspeisenverkauf

Ab 9 Uhr steht im Pfarrsaal ein Schallplattenflohmarkt auf dem Programm, nebenbei ein Mehlspeisenverkauf, organisiert von Steffi Ziervogl und Beatrix Etlinger. Die Euratsfelder Bäurinnen stellen belegte Brote zur Verfügung. Es werden den ganzen Tag Spenden gesammelt. „Ab 17 Uhr möchten wir durch Tanz, Gesang und Texte den Leuten eine schöne Zeit schenken. Die Vereine für die gesammelt wird – Rollende Engel, Verein für weltweite Nothilfe, Hilfsfonds Euratsfeld – werden sich vorstellen. Während eines Umtrunks gibt es genug Zeit für ein Gespräch“, kündigt Melanie Mock an.

Mitwirken werden am Abend etwa das Duo Feieralarm, der Chor Zaumg(h)EAN aus Euratsfeld, Julie – Taufsängerin aus Ferschnitz sowie Martin Gutleder und Gil Anderson aus Neuhofen. Lektorin Gabi Fink rundet den Abend mit ihren Texten ab.

