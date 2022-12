Amstettner Stadtmarketing wird in AVB integriert

Eine wichtige Weichenstellung hat der Gemeinderat in der Sitzung vor Weihnachten im nichtöffentlichen Teil beschlossen: Die Amstetten Marketing GmbH wird in die AVB Kultur und Freizeit-GmbH integriert. Geschäftsführer wird Christoph Heigl sein, Georg Trimmel wird Prokurist.

Eine Auflösung des Stadtmarketings bedeutet das allerdings nicht. „Es wird als Marke erhalten bleiben, sich künftig aber intensiver auf seine eigentlichen Kernaufgaben konzentrieren können – die Vermarktung der Stadt“, sagt Heigl. Bislang waren im fünfköpfigen Marketingteam viele Ressourcen durch administrative Tätigkeiten aber auch Eventmanagement gebunden. „Da blieben dann oft nur 15 Prozent für das Marketing und bei Veranstaltungen wie der Einkaufsnacht sind wir ressourcenmäßig ohnehin an unsere Grenzen gestoßen. Künftig wird das nun die AVB übernehmen und wir eben die entsprechende Bewerbung der Events“, erklärt Trimmel.

Erste Überlegungen, die beiden Gesellschaften zusammenzuführen, gab es schon vor zwei Jahren. „Dass es Themenüberschneidungen bei AVB und Stadtmarketing gibt, war ja offensichtlich. Aber so ein Prozess braucht natürlich seine Vorlaufzeit. 2021 haben wir geprüft, ob es rechtlich überhaupt möglich ist. Weil in der AVB in der Zeit die Buchhaltung und das Controlling neu aufgestellt wurden, waren wir aber nicht bereit, da auch schon das Stadtmarketing zu integrieren“, erzählt Heigl. Heuer im Sommer seien die Vorbereitungen so weit gediehen gewesen, dass eine Zusammenführung mit Ende des Wirtschaftsjahres Sinn macht.

Bürgermeister Christian Haberhauer ist davon überzeugt, dass die Verschmelzung von AVB und Stadtmarketing für Amstetten eine massive Qualitätsverbesserung bedeuten wird. „Wir schaffen damit Synergien und machen unser Angebot noch vielfältiger. Für die Wirtschaft, die Bürger und Kulturinteressierten wird sich nach außen nicht viel ändern, denn ihre Ansprechpartner bleiben gleich. Natürlich wird es auch weiterhin ein Stadtmarketingbüro in der Innenstadt geben“, sagt der Bürgermeister. Allerdings sollen Stadtmarketing- und Kartenbüro künftig an einem Standort zusammengeführt werden. Da will man auch personell Synergien nutzen. Die Beschäftigten des Stadtmarketings werden mit ihren Dienstverträgen in die AVB übernommen.

Nicht mehr geben wird es künftig die Generalversammlung der Stadtmarketing GmbH. Sie wird durch den AVB Kultur-, Tourismus- und Marketing-Beirat ersetzt. Dort werden weiterhin Bankenvertreter, Unternehmer und Politiker vertreten sein. Auch der Marketingbeirat wird offiziell aufgelöst, das Format selbst soll aber als wichtige Austauschmöglichkeit mit den Innenstadtkaufleuten erhalten bleiben.

Kulturstadtrat Stefan Jandl erwartet sich durch die Fusion eine noch bessere Vermarktung von Veranstaltungen wie Kulturwochen, ars femina und natürlich auch des Sommermusicals. Denn das fällt künftig auch in den Aufgabenbereich des Stadtmarketings.

Seine Funktion als Finanzdirektor der Stadt hat Christoph Heigl zurückgelegt. Zu umfangreich ist sein neues Aufgabengebiet. Neuer Leiter der Finanzabteilung der Stadt ist Christian Luftensteiner. Auf Consulting-Basis steht Heigl als Berater zur Verfügung.

