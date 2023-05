Stift Seitenstetten: Alles rund um den Garten

Zum diesjährigen Themenschwerpunkt „La dolce Vita“ erwarten die Gäste bei den Seitenstettner Gartentagen italienische Schmankerl, Floristikkunstwerke der Gartenbauschule Langenlois, eine Ausstellung italienischer Autos und ganz viel italienisches Flair! In den Innenhöfen des Meierhofes laden die Produzenten kulinarischer Köstlichkeiten zum Verkosten und Genießen. Ausreichend Sitzgelegenheiten im teilüberdachten Innenhof bieten die Möglichkeit zur genussvollen Stärkung bestens geschützt vor Sonne und Regen.

Auf der Gartenbühne beim Dörrhaus zeigen Profis den Besuchern Praktisches rund um das Thema Garten. Musikalische Gruppen aus der Region unterhalten am Samstag- und Sonntagnachmittag an verschiedenen Plätzen im Garten.

Am Zeitfeld bei der Bognerhofgärtnerei können sich Groß und Klein beim Beach-Boccia-Spiel vergnügen, die Picknickwiese und der Naturspielplatz mit Chill-out Zone laden zum Entspannen ein. Die Bognerhof Gärtnerei bietet ein umfangreiches Angebot an Pflanzen und Gartenzubehör. Zusätzlich bietet das Stift Seitenstetten mit seiner Sonderschau „Das Kreuz mit dem Turm“ einen interessanten Einblick. In und um Seitenstetten laden Wander- und Radwege dazu ein, die Kulturlandschaft des Mostviertels zu entdecken.

Öffnungszeiten: Freitag, 9. Juni, 13 - 18 Uhr, Samstag, 10. Juni, 9 - 18 Uhr, Sonntag, 11. Juni, 9 - 18 Uhr.

Weitere Informationen im Internet und telefonisch unter 07477-42300.

