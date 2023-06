Beach-Boccia und Weidenflechten

Manche schwärmen von der Klangmeditation, andere holen wichtige Erkenntnisse über Rosen oder Weidenflechten ein oder interessieren sich für Gartendekor, wiederum andere vergnügen sich wie auch die Ehrengäste mit Landtagspräsident Karl Wilfing und Hausherr Abt Petrus Pilsinger beim Boccia-Spiel in der Chill-Out-Zone oder beim Picknick am Zeitfeld und auch am Naturspielplatz nahe der Bognerhof-Gärtnerei. Die traditionellen Gartentage im Hofgarten und Meierhof des Stiftes Seitenstetten überraschen die vielen Gäste immer wieder von Neuem: Heuer hieß der Themenschwerpunkt „Italien & La Dolce Vita“; dem wurde auch schon bei der Eröffnung mit dem Thema „Renaissance – italienisches Lebensgefühl in Architektur und Garten“ in Kurzvorträgen von Abt Petrus Pilsinger und Gartenleiter Stefan Kastenhofer Rechnung getragen. Auch Floristik-Kunstwerke zum Thema Italien wurden gezeigt, wie überhaupt viele der fast 100 Aussteller auf die Thematik Bezug nahmen, was am Stand der „Freunde des Hofgartens“ sogar bis hin zur Kulinarik reichte. Selbst die Gruppe „Müströki“ vermittelte mit ihrer Musik italienisches Flair, sodass die Gartentage 2023 bei weitgehend schönstem Wetter wiederum ein voller Erfolg werden konnten.

Gartenleiter Stefan Kastenhofer mit seiner Regina sowie den Ausstellern Monika Kirchweger (Betonblätter) und Dominik Ramschek mit den Vogeltürmen (von links). Foto: NÖN, Penz