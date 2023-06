Der Hofgarten des Stifts Seitenstetten strahlte

Ein Ort zum Durchatmen – so wird der historische Hofgarten des Stifts Seitenstetten oft umschrieben. Vom 9. bis 11. Juni wurde nun ebendort sowie im Meierhof und am Zeitfeld der Bognerhof-Gärtnerei wieder für Gartenkunst und Gartenhandwerk sowie ein reiches Angebot an Pflanzenspezialitäten gesorgt, zudem konnte man sich kulinarisch verwöhnen lassen – und das alles diesmal unter dem Themenschwerpunkt Italien und „La Dolce Vita“, den Gartenleiter Stefan Kastenhofer und Manuela Grenzlehner vom Verein „Freunde des Hofgartens“ großartig konzipiert haben. So galt es nicht nur schon am Freitag nach der offiziellen Eröffnung, an der neben den Äbten Petrus Pilsinger und Berthold Heigl auch weitere Ehrengäste teilgenommen haben, die Beach-Boccia-Bahn am Zeitfeld zu bespielen oder die florale Dekoration zum Thema Italien im Meierhof – gestaltet von der Gartenbauschule Langenlois – zu bestaunen; vieles mehr vermochte die etwa 8.500 Gartenliebhaber begeistern. Bietet der Hofgarten abseits der Gartentage Möglichkeit für Muße, Besinnung, Meditation und Erholung, so strahlte dieses einmalige, kostbare Gartenjuwel an diesem Wochenende der Gartentage einfach wieder besonders viel Lebensfreude aus. „Dieses wunderbare Fleckchen Natur als Allgemeingut kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden, wird es doch erst durch die vielen kostenintensiven Gartenarbeiten und auch ständigen Umgestaltungen zu einem hochwertigen Naherholungsraum“, betont Gartenleiter Kastenhofer und ergänzt: „Auch das Beleben des ‚Zeitfeldes‘, das als ‚Gelände für die Zukunft‘ zum Nachdenken im Umgang mit der Natur anregen soll, ist eine fortwährende Herausforderung.“ Diesmal war es eine Chill-Out-Zone mit Beachfeeling, Naturspielplatz und Picknickwiese nahe der Bognerhof-Gärtnerei. Knapp 100 Aussteller, Gärtner und Floristen waren diesmal wieder vor Ort, die auch gerne für Gartenplanungen berieten. Das Rahmenprogramm in Zusammenarbeit mit der Gartenakademie von Klangmeditation über das Flechten von Weidenherzen bis hin zu Aktuellem aus dem Wüsten-, Gemüse- oder Kräutergarten sowie Musik durch „Müströki“ trug auch zum vollendeten Gesamt-Gartenerlebnis bei.

Gartenleiter Stefan und Regina Kastenhofer mit den Ausstellern Monika Kirchweger (Betonblätter) und Dominik Ramschek mit seinen Vogeltürmen (von links). Foto: NÖN, Penz