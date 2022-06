Gemeinde sucht neuen Pächter für das Schloss Zeillern

Werbung VOESTALPINE Anzeige „Der Zusammenhalt im Team ist großartig“

Annemarie Bräuer, Pächterin des Hotel Schloss Zeillern wird mit Ende 2023 in den Ruhestand gehen. Die Gemeinde, der das Schloss gehört, macht sich deshalb jetzt schon auf die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger. „Wir haben schon einige Telefonate geführt, es ist derzeit im Gastronomiebereich nicht leicht, Pächter zu finden“, sagt Bürgermeister Friedrich Pallinger. Die Nachfolge rechtzeitig zu klären, sei auch deshalb wichtig, weil man mit dem künftigen Pächter ein gemeinsames Konzept entwickeln wolle. „Zudem stehen Adaptierungsarbeiten an, wo er sich schon einbringen soll. Die Zimmer sind 20 Jahre alt und da hat natürlich der Zahn der Zeit genagt. Auch den Eingangsbereich wollen wir neu gestalten“, sagt Pallinger. Bei allen baulichen Veränderungen am Schloss muss auch das Bundesdenkmalamt beigezogen werden, was die nötigen Arbeiten noch zeitaufwendiger macht.

Der neue Pächter soll natürlich den Gastbetrieb weiterführen, aber auch den Hotelbetrieb mit rund 60 Zimmern. Der Blasmusikverband hält in Zeillern regelmäßig Seminare ab und auch Geschäftskunden mieten sich dort gerne ein. Der Hotelzubau wurde im Jahr 2000 fertiggestellt, der Wintergarten im Jahr 2006. 2017 hat die Gemeinde die Fenster im Schloss erneuert und allein das hat 400.000 Euro gekostet. „Das Schloss zu erhalten ist natürlich kostspielig, andererseits ist es aber das Aushängeschild von Zeillern. Wir hoffen daher, dass wir rasch einen Pächter finden, der den Betrieb gut weiterführt“, sagt Pallinger.

