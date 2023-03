Landgasthaus Winter hat wieder geöffnet

„Wir hatten in den Lockdowns geschlossen. Der zweite Lockdown dauerte sieben Monate und tat richtig weh. 2022 hatten wir kurz offen, aber ich dachte mir, dass es nichts bringt. Mein Vater hatte die Idee, mit einem neuen Konzept wieder zu eröffnen”, erzählt Paul Winter jun. Der Gasthof hat aktuell von Mittwoch bis Freitag ab 16 Uhr, samstags ab 11 Uhr und sonntags ab 9 Uhr geöffnet. „Der Betrieb ist auf Businessgäste, Radgäste, Motorradgäste und auf Gäste, die einen Kurzurlaub in unserer schönen Region planen, ausgerichtet. Ab Ostern haben wir neue Öffnungszeiten ab 11 Uhr. Im Sommer haben wir dann sieben Tage die Woche offen”, sagt Winter.

Burger auf der Speisekarte

Der gelernte Koch, der nach der Lehre in der Schweiz eine Menge Erfahrung in der Gastronomie sammelte, will seinen Gästen ein neues Konzept in Form eines klassischen Dorfwirtshauses anbieten. Der Slogan lautet „Essen wie bei Mama daheim” – und das zu fairen Preisen. „Für unsere Küche kaufen wir, wenn möglich, bei regionalen Produzenten ein”, sagt der 31-Jährige. Die Burger-Werkstatt ist nun in den Landgasthof eingeflossen. Die während der Corona-Zeit in Food Trucks verkauften Burger sind im Gasthaus erhältlich oder können nach telefonischer Vorbestellung abgeholt werden. Die Zimmergäste können sich außerdem an einem Snackautomaten stärken.

Suche nach Personal

Auch baulich hat sich nach der Übernahme etwas verändert. Ein Raum des Gasthofs wurde komplett neu ausgemalt und mit neuen Stühlen und Tischen eingerichtet. Im Innenhof wurde ausgepflastert und eine Terrasse gebaut. An der Außenfassade wird noch ein LED-Schriftzug montiert. Das einzige Problem ist wenig überraschend der Personalmangel. Vater Paul, Stiefmutter Andrea, die Brüder Matthias und Peter sowie Gattin Valerie packen im Familienbetrieb mit an. „Wir machen Stammtische, Zehrungen und Feiern jeglicher Art, wie Geburtstagsfeiern, Firmenfeiern und Weihnachtsfeiern. Daher suchen wir Köche, Zimmermädchen, Servicekräfte und Reinigungskräfte”, sagt Winter.

