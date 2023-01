Nachfolger gefunden: Volltreffer für Festsaal in Neuhofen

Werbung

Im Frühjahr 2019 schloss das Gasthaus Zur Post (Familie Luegmayer) in Neuhofen seine Pforten. Nun, knapp drei Jahre später, ist endlich wieder ein neuer Eigentümer gefunden. Dan Kellum (42) übernimmt das 2.500 Quadratmeter große Gebäude inklusive Veranstaltungssaal als Prunkstück. Mit dem neuen Namen: „Neuhof Event Hotel“.

Mit hohen Räumlichkeiten hat der US-amerikanische Staatsbürger Erfahrung. So spielte er jahrelang Volleyball beim VCA Amstetten, in Enns und in Zwettl, war später auch als Volleyballtrainer aktiv. Dann wechselte er in die Immobilienbranche. „Ich habe dieses Haus gefunden und als tolle Möglichkeit gesehen, hier etwas Besonderes auf die Beine zu stellen“, klärt der in Michigan geborene 42-Jährige über seine Beweggründe auf.

Saal soll bald in neuem Glanz erstrahlen

Noch ist der Gasthausbetrieb geschlossen, doch der Saal konnte bereits beim Jugendball vergangene Woche genutzt werden. Die nächste Veranstaltung ist der Musikball am 28. Jänner. „Danach fangen wir mit der Renovierung des Saales an, ab Frühling sind wir wieder für Events und Veranstaltungen geöffnet“, erläutert Kellum. Später soll auch der Restaurantbetrieb folgen. Umbauarbeiten sind bei den Zimmern geplant. Diese werden erneuert, auch Wohnungen werden entstehen. Ein genaues Konzept ist in Ausarbeitung. „Es gibt auch Ideen, ein Frisörstudio und einen Fitnessraum und später bei Interesse Büroflächen anzubieten“, verrät Dan Kellum. Die Kegelbahn soll ebenfalls weiterbestehen.

Groß ist die Freude bei Bürgermeisterin Maria Kogler. „Ich bin wirklich glücklich, dass wieder ein Betrieb möglich ist. Den Veranstaltungssaal brauchen wir unbedingt. Der bedeutet mehr Leben für den Ort“, ist sie überzeugt. Wirtschaftsbundobmann Peter Doersieb unterstreicht: „So sind wieder größere Veranstaltungen möglich. Für die Neuhofner Wirtschaft bedeutet das eine weiteres Abrundung des umfangreichen Angebots.“

