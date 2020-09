Nachdem in den vergangenen Monaten dank der Lockerungen zumindest ein bisschen Aufbruchsstimmung in der Gastronomie herrschte, trübt sich nun wieder das Zukunftsbild. Die Wirteschaft leidet unter vielen Absagen, etwa von Familienfeiern.

Mit Blick auf den Bezirk Melk, hier leuchtet die Coronaampel ja bereits orange, sorgt man sich auch hier über weitere Verschärfungen, sollten die Infektionszahlen ebenfalls ansteigen.

Diesbezüglich hat Wirtesprecherin Melitta Ott in den den vergangenen Wochen zahlreiche Gespräche mit Kollegen geführt. Der Tenor sei eindeutig: „Eine Anwesenheitsliste zu führen, das wäre für uns noch in Ordnung und besser als andere Einschränkungen, wie eine Sperrstunde auf 22 Uhr“, erklärt Ott.

Unverständlich sei für sie allerdings, warum jeder privat zuhause mit 100 Menschen feiern darf, dies beim Wirt aber nicht erlaubt wird. Erst am Wochenende habe ihr ein Hochzeitspaar abgesagt, das jetzt zuhause in einem großen Zelt feiert. Weihnachtsfeiern sind großteils ebenfalls schon gestrichen. „Für uns ist das Jahr gelaufen. Wir hoffen jetzt, dass es zumindest im Frühjahr wieder zu einer Entspannung der Lage kommt“, betont Ott.

Insbesondere für die Jugend habe das Fehlen von Treffpunkt-Möglichkeiten in Lokalen negative Auswirkungen. „Ich frage mich, wo trifft sich und feiert die Jugend? Gerade für sie wäre es wichtig, wenn man sich nicht nur privat zusammensitzt, sondern auch in größerer Gesellschaft. Privat ist erstens oft unkontrolliertes Trinken und zweitens ist die Gastronomie wichtig für das Erlernen des richtigen Umgangs miteinander“, ist Ott überzeugt.

Um die aktuelle Situation zu diskutieren, gibt es Anfang Oktober im Bezirk ein Wirtetreffen. Dort will man mögliche Unterstützungsmaßnahmen diskutieren. Die Politik müsse sich was einfallen lassen, ist die Seitenstettnerin überzeugt. „Man kann uns nicht einfach fallen lassen. Wir halten uns an alle Regelungen, aber viele Kollegen sind aufgrund der aktuellen Entwicklungen und Maßnahmen mittlerweile sehr aufgebracht“, unterstreicht Ott.