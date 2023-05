„Mostviertler Dickschädel“ Anton Kasser feierte seinen 60er

Rund 120 Gäste kamen am Pfingstmontag in den Allhartsberger Hof, um mit Toni Kasser auf seinen 60. Geburtstag anzustoßen. Dabei wurde dem Jubilar viel Anerkennung zuteil. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka strich in seiner kurzen Laudatio hervor, dass Kasser immer wisse, wo die Menschen der Schuh drücke und er diagnostizierte dem Jubilar „einen Mostviertler Dickschädel“ im positiven Sinne, wenn es darum gehe, Lösungen für Probleme zu suchen oder wichtige neue Projekte anzustoßen und umzusetzen. „Du hast durch deine Art, wie du Politik machst, das Land, den Bezirk und vor allem auch deine Gemeinde geprägt. Sie ist besonders vorbildlich, was die Freiwilligkeit und das Engagement der Bürgerinnen und Bürger betrifft“, betonte Sobotka.

In Gesprächsrunden, geleitet von Josef Hörndler, der ihn vor 28 Jahren dazu überredete, für das Bürgermeisteramt zu kandidieren, kamen verschiedene Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter Kassers zu Wort. Abt Petrus Pilsinger vom Stift Seitenstetten bescheinigte dem Jubilar, immer „das Wohl der Menschen im Sinne“ zu haben. Besonders bedankte er sich, dass Kasser von seinen Gästen, statt Geburtstagsgeschenken, Spenden für den Sonntagberg erbeten hatte.

ÖVP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner hob hervor, dass Kasser im Landtag wie kein anderer bei allen Projekten auf Nachhaltigkeit poche und diese auch beharrlich einfordere. Bezirkshauptfrau Martina Gerersdorfer wies auf Kassers „Kampfgeist“ hin, wenn es darum gehe, Projekte umzusetzen und auch ÖVP-Bezirksparteiobmann Andreas Hanger lobte die „Einsatzbereitschaft“ Kassers. Vor allem der flächendeckende Ausbau des Glasfasernetzes gehe auf seine Initiative zurück. „Daran wird man sich in 50 Jahren im Bezirk auch noch erinnern und dir dankbar sein.“

Für NÖ-Bauernbundpräsident Paul Nemecek ist Anton Kasser deswegen eine Phänomen, weil „du wertkonservativ und weltoffen bist. Und das muss man erst einmal in einer Person vereinen.“ NÖ-Gemeindebundpräsident Hannes Pressl dankte Kasser für seinen Einsatz und sein Mitdenken, wenn es um kommunale Anliegen geht, und er hatte eine Auszeichnung für den Jubilar im Gepäck: die goldene Plakette des NÖ Gemeindebundes.

Pressl dankte aber auch Kassers Gattin Elfriede und seinen Kindern für den Rückhalt, den sie dem Jubilar bei seiner Tätigkeit geben und ohne den ein politisches Leben nicht denkbar sei. Für Bezirksbäuerin Renate Haimberger ist es faszinierend, „wie gut Toni auch bei den jungen Leuten ankommt und wie gut er ihre Anliegen versteht. Er hat aber auch immer eine offenes Ohr für die Sorgen und Probleme von uns Bäuerinnen und trägt sie zu den Entscheidungsträgern im Land weiter.“

Für Wolfgang Voglauer von der Ingenieur-Kanzlei IKW, zugleich Allhartsberger Gemeindebürger, ist Anton Kasser „der beste Bürgermeister überhaupt“ mit besonderem Weitblick. Bestes Beispiel dafür: Als in anderen Gemeinden Gasleitungen verlegt worden seien, habe Kasser vor vielen Jahren in Allhartsberg schon ein Fernwärmewerk errichtet.

Für Kapellmeister Martin Schwarenthorer sind die Qualitäten des Jubilars keine Überraschung. Seien doch die letzten Allhartsberger Bürgermeister immer aus den Reihen der Musik hervorgegangen. „Und wer dir einmal nachfolgt, werden wir auch rechtzeitig in einer Vorstandssitzung festlegen“, kündigte er an und hofft, dass das noch viele Jahre nicht notwendig sein wird.

Allhartsbergs Vizebürgermeister Leopold Kromoser, zugleich auch Kommandant der Feuerwehr, dankte Kasser für die 28 Jahre unermüdlichen Einsatz für die Gemeinde Allhartsberg. „Wir wünschen uns alle, dass du uns noch viele Jahre erhalten bleibst.“

Kasser war in seiner launigen Dankesansprache selbst erstaunt, „wieviel Lob man eigentlich aushält“. Er bedankte sich für die anerkennenden Worte und versprach, dass er sich auch weiterhin mit voller Kraft für die Gemeinde, den Bezirk und das Land einsetzen werde. „Mit 60 muss man zwar allmählich anfangen, sich über eine geordnete Nachfolge Gedanken zu machen, aber ich habe in den nächsten Jahren noch sehr viel vor und es ist mir eine Freude, miteinander in Gemeinschaft zu arbeiten!“

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.