Geburt 500. Baby im Landesklinikum Amstetten

Oberärztin Brigitte Lechner, Hebamme Petra Riesenhuber mit Ellena Sophie und den Eltern Kathrin Scheuch und Ralf Koller Foto: Landesklinikum Amstetten

D er Klapperstorch war in diesem Jahr wieder besonders fleißig in Amstetten. Am 20. Juli erblickte das 500. Baby im Landesklinikum das Licht der Welt. Ellena Sophie ist das zweite Kind der glücklichen Eltern Kathrin Scheuch und Ralf Koller.

Das Jubiläumskind wog bei der Geburt 4.340 g und war 55 cm groß. Das Geburtshilfeteam des Landesklinikums Amstetten wünschte den frisch gebackenen Eltern alles Gute und überreichte einen Blumenstrauß. „Wir freuen uns über jede einzelne Geburt in unserem Klinikum. Wir begleiten die Eltern eng mit unserem Hebammenteam. Auf eine individuelle Betreuung in familiärer Atmosphäre legen wir großen Wert“, sagt Oberärztin Brigitte Lechner. Die Geburtenabteilung verfügt über vier Kreißzimmer. Für Kaiserschnitte oder Notfälle ist ein eigener Operationssaal vorhanden. Sollte eine Überwachung des Kindes notwendig sein, steht eine Neonatologie zur Verfügung.