Oed: Kindergarten braucht erneut einen Zubau

Grund für den Platzmangel sind unerwartet viele Geburten im Vorjahr, aber auch die vom Land verordnete kleinere Zahl von Kindern in den Gruppen, sowie die Zusicherung, dass ab Herbst 2024 jedes zweijährige Kind einen Kindergartenplatz erhält. Wir hatten im Vorjahr 30 Geburten in Oed-Oehling, davon kamen mehr als die Hälfte in Oed zur Welt, obwohl der Ortsteil nur halb so groß ist wie Öhling“, berichtet Bürgermeisterin Michaela Hinterholzer. Da wirkt sich der großvolumige Wohnbau mit dem Zuzug vieler junger Pärchen aus. Und angesichts der 20 neuen Wohneinheiten, die im Nefischerhaus entstehen, dürfte der Trend in den nächsten Jahren anhalten. Eine Umfrage hat erbracht, das rund 80 Prozent der Eltern ihre Kinder schon mit zwei Jahren in den Kindergarten schicken wollen. „Wir müssen daher rasch mehr Raum schaffen, sonst haben wir im kommenden Jahr 23 Kinder auf der Warteliste“, sagt Hinterholzer.

Das Land hat die zusätzliche Gruppe schon genehmigt. Insgesamt wird es dann in der Gemeinde sieben geben, vier in Oed und drei in Öhling (sowie eine Tagesbetreuung für Kleinkinder). Geplant ist, den Zubau um eine Kleinkindgruppe aufzustocken. „Zum Glück haben wir das Gebäude so ausgelegt, dass das statisch möglich ist“, sagt die Bürgermeisterin. Die Photovoltaik-Anlage wird abgebaut und dann am neuen Dach wieder installiert.

„Bauherr des Projekts ist die Volksschulgemeinde Oed-Oehling/Wallsee-Sindelburg. Denn auch aus Wallsee besuchen einige Kinder den Kindergarten in Oed. Die Gemeinden werden den Zubau nach dessen Fertigstellung von der Volksschulgemeinde mieten und auf diese Weise die Kreditraten zurückzahlen“, berichtet Vizebürgermeister Martin Kattner, Obmann der Volksschulgemeinde.

Der Bauzeitplan ist ambitioniert: Noch heuer wird die Gemeinde das Projekt ausschreiben und die Aufträge vergeben. Baustart ist im Frühjahr, fertig sein soll der Zubau mit Beginn des Kindergartenjahrs im September 2024.

Die größere Zahl an Kindern schlägt sich natürlich auch in der Volksschule nieder. In den 90er-Jahren hatte sie mit 27 Schülerinnen und Schülern den niedrigsten Stand, aktuell wird sie von 54 Kindern besucht. „Derzeit haben wir drei Klassen, aber kommendes Jahr werden wir vierklassig werden“, berichtet die Bürgermeisterin. Platz ist in der Schule ausreichend vorhanden. Zeitlich eng wird es aber im Turnsaal, weil der ja von Schule und Kindergarten benutzt wird. „Und daher haben wir uns entschlossen, an das bestehende Gebäude noch einen multifunktionalen Bewegungsraum anzubauen. Wir haben dort noch eine ausreichend große Grasfläche.“

Der Raum wird etwa 70 Quadratmeter groß sein und soll am Abend auch der Bevölkerung zur Verfügung stehen – zum Beispiel für Yoga oder andere Aktivitäten. Er wird daher auch einen eigenen Eingang auf der Rückseite erhalten und ein öffentliches WC.

Die Volksschulgemeinde rechnet mit Investitionskosten von rund einer Million Euro. Für die zusätzliche Kleinkindergruppe gibt es einen Zuschuss des Landes in Höhe von 125.000 Euro und einen 49-prozentigen Annuitätenzuschuss für das notwendige Darlehen.