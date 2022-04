Heiliges Grab in der Pfarrkirche Amstetten Herz Jesu

Werbung Sparkasse Anzeige Unser Land braucht Landwirt:innen, die an die Zukunft glauben...

In der Pfarrkirchen Amstetten Herz Jesu erinnert das Heilige Grab auch an die vor zwei Jahren an Corona verstorbenen Salesianerpatres Roman Stadelmann, Josef Parteder, August Pauger und Josef Pucher.

Die vier äußerst beliebten Priester sind innerhalb von elf Tagen vestorben - es war somit ein "langer Karfreitag" für die Pfarre. Noch heute erinnern sich viele an die vielen guten Taten der Salesianer Don Boscos. Das Grab ist am morgigen Samstag tagsüber geöffnet.

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.