Amstettner Lokalgast Drohung wegen eines Glases Bier: „Dann brenn ich alles nieder!“

Der 34-jährige Täter drohte dem Wirt, einen Benzinkanister (Symbolbild) zu holen und sein Lokal niederzubrennen. Foto: hausgeschichten

E in einschlägig vorbestrafter gebürtiger Rumäne, der in Amstetten wohnt, erpresste in der Vorwoche von einem Lokalbesitzer die Herausgabe eines Glases Bier – mit der Drohung: „... sonst hol’ ich einen Benzinkanister und brenne alles nieder.“