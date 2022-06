Gefährliche Fahrweise Alko-Lenker mit 2,62 Promille gestoppt

Lesezeit: 2 Min RA Red. Amstetten

Symbolbid Foto: Shutterstock.com, Yevhen Prozhyrko

E inen Alko-Lenker aus dem Bezirk Amstetten zog die Polizei in der Nacht auf Sonntag in der Stadt Steyr aus dem Verkehr. Einer Streife war ein Autofahrer wegen seiner Fahrweise aufgefallen. Die Beamten hielten das Fahrzeug an.