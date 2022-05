Gefräßige Weichtiere Tipps für den Kampf gegen die Nacktschnecken im Hochbeet

Lesezeit: 3 Min RA Red. Amstetten

Nacktschnecken sind seit Jahren der Albtraum jedes Gartenbesitzers. Foto: Ute Friesen, Pixabay

W ie freuen sich viele Hausbesitzer doch über das erste Grün in ihren Gärten und Hochbeeten. Doch das Vergnügen währt meist nicht lange. Denn auch die spanische Wegschnecke findet die zarten Pflänzchen so richtig zum Anbeißen. Die Aktion Natur im Garten gibt daher Tipps zur Abwehr der gefräßigen Weichtiere. Eine Kombination mehrerer ökologischer Methoden ist am effizientesten, damit die Nacktschnecke im besten Fall zum Zaungast wird und dem Gemüse nur noch beim Wachsen zuschauen kann.