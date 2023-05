Gedenkfeier für Bombenopfer im März 1934 in Eisenreichdornach

Bei dieser Feier wird auch eine Delegation aus Belgien anwesend sein. Schülerinnen und Schüler der höheren Schulen Amstettens werden die Veranstaltung musikalisch und mit Texten umrahmen.

Am 20. März 1945 kamen im Wald in Eisenreichdornach mindestens 34 weibliche Häftlinge des KZ-Außenlagers Amstetten bei einem alliierten Bombenangriff ums Leben. In den Folgewochen starb noch eine unbekannte Anzahl von Frauen an dabei erlittenen Verletzungen. Seit den 1970er-Jahren wird dieser Ereignisse gedacht. Auch heuer werden sich Angehörige von Überlebenden, die Bevölkerung von Amstetten und Vertreter der Stadtgemeinde zum gemeinsamen Gedenken beim Bildstock in Eisenreichdornach versammeln.

