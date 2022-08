Seitenstettner Marktfest: Tolle Stimmung, viele Besucher

Vollbild

Sie machten Pop-Musik und nicht nur die Kinder erfreuten sich daran: die Gruppe „PetSie & the Heartbreakers“ mit Severin Hehenberger sowie Ulrich und Sigi Schmalzl (von links). Feierliche Traktorensegnung im Stiftshof mit der Musikkapelle Seitenstetten, Kaplan Pater Matthäus Kern und Ministrant, Prior Laurentius Resch, Gemeinderat Gerald Krendl und Bürgermeister Johann Spreitzer. Fotos: Penz/Aichinger Stiftspfarrer Laurentius Resch bietet Anneliese Neudorfer, Richard Punzhuber und Christa Fehringer ein „Turmstamperl“ zum Zwecke der anstehenden Kirchturmrenovierung an. Die Fußballer gönnten sich ein Bier: Obmannstellvertreter Franz Wieser, Manuel Hausberger, Philip Zatl, Nachwuchsbetreuer Andreas Frühwald, Dominik Kammerhofer und Jugendleiter-Stellvertreter Alois Neudorfer (von links). Für jede Altersgruppe der Kinder war ein treffsicheres Programm vorgesehen; die angehenden Mo- tocross-Fahrer des MSC Seiten stetten übten sich schon einmal am Parcours auf der Ott-Brücke. Auch das Bildungszentrum St. Benedikt war beim Marktfest mit einem Stand vertreten: Hausleiter Johannes Deinhofer, Gabi Etzlstorfer, Sigrid Prieler, Eva Maderthaner, Hannelore Hirtenlehner und Silke Deinhofer (von links). Hubert Henickl, Tamara Starzer und Bürgermeister Johann Spreitzer sorgten für ein tolles Event! Jakob, Hannah, Luisa und Jakob mit selbstbemalten Holzentchen, die natürlich am Entenlauf teilnahmen.

