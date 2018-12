Um die Löschwasserversorgung zu gewährleisten, wird die Gemeinde St. Georgen/Y. im nächsten Jahr einen Wasserspeicher in der Gewerbestraße Leutzmannsdorf errichten. 100.000 Euro sind dafür im Außerordentlichen Haushalt budgetiert. Die Anlage wird östlich des Betriebs Metabau gebaut.

„Die Ausschreibung erfolgt im Frühjahr, im Sommer oder Herbst soll das Projekt dann realisiert werden. Es handelt sich um eine wichtige Sicherheitsmaßnahme für die Betriebe und Gewerbetreibenden“, erklärt Vizebürgermeister und baldiger Nachfolger von Bürgermeisterin Liselotte Kashofer, Christoph Haselsteiner.

Verbindungsweg von Shell-Tankstelle bis zur Ybbsbrücke

Investiert wird 2019 auch in Verbindungswege. Zum einen ist vorgesehen, den Weg zwischen Sportplatz und Fleischerei Keusch fertigzustellen. Zum anderen laufen bereits die Planungen für einen Verbindungsweg von der Shell-Tankstelle in Hermannsdorf bis zur Ybbsbrücke. „200.000 Euro sind für die Planungen und Wegekosten vorgesehen. Wir hoffen, dass wir im Herbst noch mit den Bautätigkeiten starten können“, so Vize Haselsteiner.

55.000 Euro sind für die neu zu errichtende Straßenbeleuchtung in Balldorf reserviert. Der Startschuss für die Umsetzung fällt im Frühjahr. In Matzendorf und Leutzmannsdorf wird zudem auf LED-Beleuchtung umgestellt (Geschätzter Kostenpunkt: 100.000 Euro).

Insgesamt budgetiert man übrigens 768.000 Euro im Außerordentlichen Haushalt für den Straßenbau.

Geld in die Hand nimmt man weiters für einen Hochwasserschutz für die Liegenschaften entlang des Trieseneggerbaches im Ortszentrum(180.000 Euro). Dort soll eine neu zu errichtende 20 Zentimeter hohe Mauer für mehr Sicherheit bei Hochwasser sorgen.