Budget in Amstetten: „Kommt allen zugute“

Einnahmen

40 Prozent, rund 40 Millionen Euro, der Einnahmen stammen aus Ertragsanteilen der gemeinschaftlichen Bundesabgaben. Die Unternehmen tragen mit 15,4 Millionen Euro zum Budget bei.

Ausgaben/ Investitionen

Gesundheit und Soziales

Über 20 Millionen Euro fließen in den Gesundheits- und Sozialbereich. Allein die NÖ Krankenanstalten-Umlage beträgt 9,5 Millionen Euro. Die Sozialhilfeumlage, die Jugendwohlfahrtsumlage und der Wohnsitzgemeindebeitrag betragen 7,5 Millionen Euro. Weiters werden 400.000 Euro in Essen auf Rädern, 140.000 Euro in die Seniorenbetreuung, 100.000 Euro in Heizkostenhilfe, 100.000 Euro in Integration und soziale Härtefälle sowie 80.000 Euro in die Familien-Unterstützung investiert.

Klimaanpassung/Umweltschutz

Hier werden mehr als 700.000 Euro zur Verfügung gestellt; zusätzlich 600.000 Euro für Energiesparmaßnahmen, etwa die Umstellung auf LED-Beleuchtung,

Investitionen in Höhe von über 4 Millionen Euro in den Hauptplatz als „Schwammstadt“.

Bildung- und Betreuung

Rund 13 Millionen Euro gibt es für den Bildungsbereich.

Kultur- und Freizeitbereich

900.000 Euro für Antiteuerungs- und Energiesparpaket (für AVB).

Straßen, Kanal, Hochwasser

Jeweils rund 2,5 Millionen Euro werden für den Straßenbau sowie die Sanierung und Erweiterung des Kanalnetzes bereitgestellt. Für Hochwasserschutzmaßnahmen und Ähnliches wendet man insgesamt etwa 1 Million Euro auf.

Sicherheit

750.000 Euro sind 2023 für die Stadtpolizei vorgesehen.

Investition in Projekte

Invesitionsvolumen 2023: 45 Millionen Euro. Investiert wird in das neue Bad, den Hauptplatz, die neue Stadtpflege und viele kleinere Projekte. Die Stadtwerke investieren 11 Millionen Euro in die Versorgungssicherheit.