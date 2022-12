St. PeterAu: Projekte in Warteschleife

Einen vorsichtigen Voranschlag hat der Gemeinderat in der Vorwoche beschlossen. „Grund dafür ist, dass sich unsere Energiekosten auf 360.000 Euro verdreifachen und uns die Heizkosten und gestiegenen Personalkosten aufgrund der Inflation rund 100.000 Euro Mehrkosten bescheren“, berichtet Bürgermeister Johannes Heuras. Bei der Budgeterstellung sei es daher in erster Linie darum gegangen, die Grundkosten der Gemeinde abzudecken und die schon laufenden Projekte weiterzuführen. „Das sind Kanal- und Wasserbaustellen, aber natürlich auch der Neubau des Feuerwehrhauses in St. Peter und die Anschaffung eines neuen HLF2 für die Feuerwehr St. Michael, das wir schon 2021 bestellt haben.“

Unter dem Strich ergibt sich für die Gemeinde bilanztechnisch ein negativer Nettofinanzierungssaldo von 513.000 Euro. „Aber weil wir in der Vergangenheit gut gewirtschaftet haben, können wird diese Summe mit den Überschüssen aus den Vorjahren verringern“, erklärt Heuras.

Bürgermeister Johannes Heuras. Foto: Gemeinde

Ideen für Projekte gäbe es viele und der Bürgermeister ist zuversichtlich, dass die Gemeinde 2023 auch noch einige Vorhaben angehen kann. „Das hängt davon ab, welche Unterstützungspakete es von Bund und Land für die Gemeinden geben wird. Von der inzwischen angekündigten Gemeindemilliarde wird sich St. Peter aber sicher wieder etwa eine halbe Million abholen können“, sagt Heuras. Bereits von der ersten Gemeindemilliarde des Bundes im Zuge der Corona-Krise hat St. Peter rund 540.000 Euro lukriert. Die fließen in den Neubau des Feuerwehrhauses.

Bei der neu angekündigten Gemeindemilliarde sind die Hälfte der Gelder offenbar für Projekte im Bereich erneuerbare Energie reserviert (die Details dazu liegen noch nicht vor): „Wenn dem aber so ist, werden wir die Förderungen bestimmt in Anspruch nehmen. Wir haben eine Studie auf dem Tisch, welches Potenzial an Photovoltaikanlagen es auf den Gemeindedächern gäbe. Da könnten wir heuer also noch Projekte starten.“

Das soll dann im Rahmen eines Nachtragsvoranschlags geschehen, wenn auch die Zahlen des Rechnungsabschlusses für 2022 auf dem Tisch liegen, der gut ausfallen dürfte und die Gemeinde genau weiß, welchen finanziellen Spielraum sie 2023 hat.

Der Schuldenstand, der in den letzten Jahren von 8,1 auf 4,3 Millionen reduziert wurde, wird sich durch Darlehensaufnahmen in Höhe von 2,4 Millionen Euro wieder auf rund sieben Millionen erhöhen. Ein Großteil davon ist aber durch Gebühren gedeckt und aufgrund von Fixzinssätzen steigt auch die Tilgungsrate nicht.

