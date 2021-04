Schroll selbst ist der Ansicht, dass er sich rechtzeitig für die Sitzung angemeldet und auch eine Zusage bekommen hat. Tatsächlich kann er eine E-Mail von Montag, 12. April, vorweisen (siehe Foto), in der er vom Stadtamt die Mitteilung erhielt, dass "zwei Plätze für Sie und Ihre Begleitung reserviert" seien.

Für Stadtamtsdirektorin Beatrix Lehner bedeute das allerdings noch keine fixe Zusage. "Ein ähnliche Mitteilung bekamen alle, die sich für die Gemeinderatssitzung angemeldet haben. Am Mittwochvormittag, dem Tag der Sitzung, haben wir die Anmeldungen, auf den Zeitpunkt ihres Eintreffens geprüft und jenen Personen, die nicht teilnehmen konnten, per E-Mail eine Absage geschickt." Auch Schroll habe eine derartige Verständigung erhalten und es habe danach sogar noch ein Telefongespräch mit ihm gegeben, bei dem man ihm die Sachlage nochmals erklärt habe.

Schroll: "Demokratiepolitisch fragwürdig"

Nationalrat Alois Schroll Usercontent, privat

Da der Nationalrat am Abend dennoch in der Pölzhalle erschienen sei, habe man abgewartet, ob tatsächlich alle angemeldeten sechs Besucher kommen. "Da das der Fall war, konnte Herr Schroll leider nicht an der Sitzung teilnehmen", sagt Lehner. Eine Ausnahme zu machen wäre auch unfair gegenüber allen anderen gewesen, die nicht zugelassen wurden. Die Beschränkung der Besucherzahl sei durch die Corona-Pandemie begründet und diene zum Schutz der Gemeinderäte und der Zuhörer.

SPÖ-Fraktionssprecher Helfried Blutsch stellte allerdings gerade diese Beschränkung in der Gemeinderatssitzung infrage. "Denn laut Gemeindeordnung hat bei der Sitzung, in der der Rechnungsabschluss beschlossen wird, die Öffentlichkeit ein Anwesenheitsrecht. Es war aus unserer Sicht also nicht gerechtfertigt, Nationalrat Schroll wegzuschicken."

Schroll selbst kommentiert den Vorfall auf Facebook folgendermaßen: "Ich war bei der öffentlichen Gemeinderatssitzung trotz Zusage vom Büro der Stadtamtsdirektorin nicht erwünscht - demokratiepolitisch fragwürdig."