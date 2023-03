SPÖ sorgt sich um das kulturelle Angebot in Amstetten

"Ich glaube, dass es sich im Gemeinderat eher um politische als um sachliche und inhaltliche Kritik an der AVB handelt", sagt deren Geschäftsführer Christoph Heigl. Foto: AVB

Stadträtin Lisa Asanger sorgt sich um die Vielfalt der Kultur in der Stadt: „Bei mir sind schon viele Beschwerden eingelangt, dass es zu wenig Veranstaltungen gibt und sie zu einseitig sind. Viele, die gerne Kultur konsumiert haben, sind unzufrieden“, erklärte sie im Gemeinderat. Leider habe aber der Kulturausschuss keinen Einfluss mehr auf das kulturelle Angebot. „Wir haben schon zu dem Zeitpunkt, als die Kulturabteilung aufgelöst wurde und die Umstrukturierungen stattgefunden haben, festgestellt, dass wir unseren politischen Auftrag, das kulturelle Leben in Amstetten zu unterstützen, nicht mehr wahrnehmen können, weil ja die Agenden in eine GmbH ausgelagert werden. Umso wichtiger sind die Beiräte, auch wenn wir dort nur eine beratende Stimme haben. Wir werden davon Gebrauch machen“, sagt die SPÖ-Politikerin.

ÖVP-Vizebürgermeister Markus Brandstetter ortet keinen kulturellen Aderlass in der Stadt. „Ich habe viele Kulturveranstaltungen genießen können und die Vielfalt ist gegeben. Ich habe auch aus der Bevölkerung andere Rückmeldungen. Kultur wird immer einen kritischen Dialog brauchen, aber Stadtrat Jandl macht seine Aufgabe hervorragend“, sagte er und wies auf das neue geschaffene Format „Literatour“ hin.

Für SPÖ-Vizebürgermeister Gerhard Riegler ist Brandstetters Aussage nur erklärbar „wen man den Kopf in den Sand steck und nicht auf die Kulturschaffenden der Stadt horcht.“

Unterstützung bekam die SPÖ von Gemeinderat Christopher Hager. „Auch mir wurde schon zugetragen, dass das Angebot mager ist und dass die Kultur in Amstetten austrocknet. Der Beirat ist sehr wichtig, damit wir wieder mehr Breite in die Kultur hineinbringen.“

Bürgermeister Christian Haberhauer betonte, dass Kultur in der Stadt einen hohen Stellenwert habe und verwies darauf, dass das Budget der AVB um rund 600.000 Euro aufgestockt worden sei.

AVB-Chef Christoph Heigl erklärte auf Anfrage der NÖN zu der Causa: „Ich glaube, alle politischen Parteien wissen über die Arbeit in der AVB Bescheid. Hinsichtlich Modernisierung und organischem Wachstum machen wir gerade einen guten Job bei der Neustrukturierung. Ich glaube, dass es sich im Gemeinderat eher um politische als um sachliche und inhaltliche Kritik an der AVB handelte.“

