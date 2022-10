Amstetten: Politischer Schlagabtausch zwischen Rathausmehrheit & SPÖ

Im September-Gemeinderat habe man diesbezüglich noch keinen Beschluss fassen können, weil die Angebote für die Wirkstatt und das Drei-Gänge-Menü noch nicht vorgelegen seien. Für Haberhauer ist der Auszug der SPÖ aus dem Gemeinderat unverantwortlich und "er kann der Stadt teuer zu stehen kommen. Firmen warten auf Aufträge und wir müssen auch Fristen einhalten. Die Verzögerung könnte für uns bis zu 1,5 Millionen Euro Mehrkosten bedeuten. Dafür müssen dann Gerhard Riegler und die SPÖ die Verantwortung übernehmen", erklärt der Stadtchef.

Der Ärger ist auch bei Grünen-Chef Dominic Hörlezeder am Tag nach der Sitzung noch groß. "Denn die SPÖ hat mit ihrem Auszug den Beschluss über die Aufstockung der Fördertöpfe für erneuerbare Energie um 80.000 Euro verhindert. Da warten aber Leute auf die Förderzusage und ihr Geld. Wir haben das heute daher durch eine vorzeitige Genehmigung aller Parteien möglich gemacht und das ärgert mich besonders. Wenn es der SPÖ passt, dann gibt es vorzeitige Genehmigungen, wenn nicht, dann nicht. Das ist demokratiepolitisch fragwürdig."

Für SPÖ-Chef Gerhard Riegler sind die Vorwürfe Haberhauers und Hörlezeders aus der Luft gegriffen. "Die Möglichkeit der vorzeitigen Genehmigungen besteht natürlich. Und wenn es sich um so wichtige Aufträge und Fristen handelt, dann stimmen wir auch zu. Da müssen also keine unnötigen Kosten entstehen." In Sachen Wirtschaftsempfang sei das Instrument aber "missbraucht" worden. "Die ÖVP hat also damit angefangen. Wir fordern nur, dass sich die Rathausmehrheit an die Gemeindeordnung hält", betont der SPÖ-Chef. Einen Schaden für die Stadt kann Riegler durch den Auszug seiner Fraktion aus dem Gemeinderat nicht erkennen. Dass wegen nicht beschlossener Aufträge innerhalb von zwei Tagen schon ein Schaden von 1,5 Millionen Euro drohe, hält er für aus der Luft gegriffen. "Und bei solchen Anschuldigungen, muss ich auch wieder auf das Badprojekt verweisen, denn das wurde von der Rathausmehrheit seit 2019 verzögert und jetzt sind wir schon bei Kosten von 28 Millionen Euro. Für die Mehrkosten in Millionenhöhe, die da entstanden sind, ist die ÖVP verantwortlich."

Exkurs zum Thema "Vorzeitige Genehmigung"

In Sachen "vorzeitiger Genehmigung" gibt es unterschiedliche Auslegungen der Parteien. Während die ÖVP erklärt, dass es nicht die Unterschrift aller Fraktionen im Gemeinderat dafür brauche (was auch zu Zeiten einer SPÖ-Regierung vorgekommen sei), betonen die Sozialdemokraten, dass ohne ihre Zustimmung da überhaupt nichts gehe. "Es gibt auch eine Dienstanweisung, dass die Verwaltung dann nicht tätig werden kann", erklärte Fraktionschef Helfried Blutsch noch am Mittwochabend.

Dem widerspricht allerdings Stadtamtsdirektorin Beatrix Lehner. "Die letzte Entscheidung liegt natürlich beim Bürgermeister." Sie erklärt, dass sich die vorzeitige Genehmigung von einer Bestimmung in der Gemeindeordnung (§ 38 Absatz 3) ableite, der da lautet: "Kann bei Gefahr im Verzuge der Beschluss des zuständigen Kollegialorganes nicht ohne Nachteil für die Sache oder ohne Gefahr eines Schadens für die Gemeinde abgewartet werden, ist der Bürgermeister berechtigt, anstelle des sonst zuständigen Organes tätig zu werden."

Die vorzeitige Genehmigung sei also ein "Arbeitstitel in der Verwaltung", um in solch einem Fall die Parteien zu informieren und auch ihre Zustimmung einzuholen. In Sachen Wirtschaftsempfang war natürlich keine "Gefahr in Verzug", aber laut Lehner erlaube die Gemeindeordnung auch, für einen gegebenen Auftrag rechtskonform einen nachträglichen Beschluss zu fassen. "Das ist nicht das Ziel, aber grundsätzlich entscheidet darüber der Bürgermeister."

