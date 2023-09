Restaurant beim Amstettner Bad in Aufgabenbereich der AVB übertragen

Das neue Restaurant beim Bad soll verpachtet werden. Eine Ausschreibung fand bereits statt und die Jury hat auch schon einen Gastronomen ausgewählt. Bis zur Bekanntgabe gilt es aber noch Sperrfristen einzuhalten.

Verpächter des Restaurants wird die AVB sein. Dazu brauchte es im Gemeinderat aber einen Beschluss zur Änderung ihres Geschäftsbereichs, denn der Betrieb einer derartigen Gastronomie war darin bislang nicht vorgesehen. Die SPÖ stimmte dagegen: „Aus unserer Sicht kann es nicht die Aufgabe der Gemeinde oder der AVB sein, 1,6 Millionen Euro in die Einrichtung eines Restaurants zu investieren und dieses dann zu vermieten. Statt die heimischen Gastronomen zu unterstützen, will die Stadtregierung aktiv Unmengen an Geld investieren, um ihnen Konkurrenz und das Leben noch schwerer zu machen“, wettert SPÖ-Klubsprecher Helfried Blutsch.

Interessant an der Sache: Die SPÖ hätte den Beschluss verhindern können. Wären alle ihre Mandatare im Gemeinderat anwesend gewesen, dann hätte es die notwendige Zweidrittelmehrheit für die Änderung des Geschäftsbereichs der AVB nicht gegeben. Fünf SPÖ-Mandatare waren bei der Sitzung aber verhindert und Stadträtin Lisa Asanger kam erst nach besagtem Beschluss.

Parteitaktisches Manöver der SPÖ?

Dass das ein taktisches Manöver war, um zwar gegen die Übergabe des Restaurants in den Wirkungsbereich der AVB zu stimmen, diese letztlich aber doch nicht zu verhindern, wollte Vizebürgermeister Gerhard Riegler gegenüber der NÖN nicht bestätigen. Er bekräftigt aber nochmals die Einwände seiner Fraktion gegen die Gastro. „Ursprünglich haben wir gedacht, dass nur die Gebäudehülle errichtet wird und ein Gastronom das Restaurant auf eigene Kosten dann einrichtet, wie er es braucht. Es gibt keinen zwingenden Grund, warum die AVB oder die Stadt die Einrichtung bezahlen sollten.“

Die AVB brauche so schon jährlich eine Unterstützung der Stadt, um ihren Abgang abzudecken, weil sich der Betrieb (Bäder etc.) nicht kostendeckend führen lasse. Riegler fürchtet, dass sich dieser Verlustbeitrag der Stadt nun deutlich erhöhen wird. Deswegen sei im Gemeinderat dann ja auch noch eine sogenannte „Patronanz-Erklärung“ beschlossen worden, dass der Eigentümer, also die Gemeinde, Verluste abdecke und nicht der AVB-Geschäftsführer dafür hafte. Restaurantbetrieb soll sich selbst finanzierenFür Bürgermeister Christian Haberhauer sind die Einwände der SPÖ nicht nachvollziehbar. „Wir haben immer gesagt, dass die AVB die Einrichtung finanzieren soll. Sie bekommt dafür ja dann auch die Einnahmen aus der Umsatzpacht. Der Betrieb der Gastronomie muss sich selbst tragen – und die Investitionen für die Einrichtung sollen natürlich längerfristig an die Veranstaltungsbetriebe zurückfließen.“ Hätte die SPÖ den Beschluss zur Änderung des Geschäftsbereichs verhindert, hätte die Gastronomie erst sechs Monate nach dem Bad aufsperren können, sagt Haberhauer. „Denn dann hätten wir einen Pächter finden müssen, der die Einrichtung selbst finanziert, oder als Stadt ein neues Konstrukt aufziehen müssen, was uns sicher massive Mehrkosten beschert hätte.“

Der Stadtchef ist überzeugt, dass das Restaurant beim Bad erfolgreich sein kann. Die Lage sei touristisch gesehen sehr gut, die Stadt habe mit der Gestaltung des Uferparks dazu beigetragen und es stünden zudem ausreichend Gratisparkplätze zur Verfügung. Es liege am Pächter, die günstigen Voraussetzungen auch zu nutzen.