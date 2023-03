Gemeinderatssitzung Bau der neuen Viehdorfer Arztpraxis startet im März

Schlüsselübergabe am Gemeindeamt: der scheidende Amtsleiter Manfred Obermüller, seine Nachfolgerin Maria Seisenbacher und Bürgermeister Franz Zehethofer. Foto: Gemeinde Foto: Gemeinde

H auptthemen der Gemeinderatssitzung in Viehdorf am Mittwoch der Vorwoche waren der Rechnungsabschluss für das Haushaltsjahr 2022 sowie die Auftragsvergaben für die Errichtung der neuen Arztpraxis in Hainstetten.