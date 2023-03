Enthaltung von ÖVP und Grünen brachte SPÖ-Anträge zu Fall

Vor allem bei der Forderung der SPÖ, dass die Stadt in der Kleinstkindbetreuung und den Kindergärten die Kosten für das Mittagessen generell übernehmen solle und in den Schulen für Kinde aus einkommensschwache Familien, gab es heftige Diskussionen.

ÖVP-Stadträtin Doris Koch kritisierte den Vorschlag als „Gießkannenprinzip“. „Wir beobachten die Lage sehr genau und sind auch im Gespräch mit den Eltern, aber bezüglich der Essensbeiträge haben wir noch keine negativen Rückmeldungen“, erklärte sie. Für ein zweigängiges Menü sei der Preis von 2,90 im Kindergarten und 3,50 in den Schulen auch nicht zu hoch. „Ich fürchte auch, dass wir da eine Neiddiskussion in Gange bringen von Menschen, die den vollen Preis zahlen. Und wenn es hart auf hart geht, kann jede Familie zur Gemeinde kommen und wird unterstützt.“

Für SPÖ-Gemeinderätin Margit Huber kann von einer" „Gießkanne“ keine Rede sein. „Das Essen wird ja nur für jene Kinder bezahlt, die in der Nachmittagsbetreuung schon förderfähig sein müssen. Wenn da jemand neidig ist, dann gute Nacht Österreich.“ SPÖ-Gemeinderat Franz Dangl kritisierte, „dass jedes Mal wenn die SPÖ einen gut begründeten Antrag stellt, der nur den Makel hat, dass er sozial ist, hanebüchene Argumente gefunden werden, um ihn abzulehnen.“

ÖVP-Ortsvorsteher Manuel Scherscher erklärte, dass an ihn noch niemand herangetreten sei „und gesagt hat, er kann sich das Essen für seine Kinder im Kindergarten nicht mehr leisten. Wenn das der Fall gewesen wäre, dann hätten wir auch geholfen.“ SPÖ-Vize Gerard Riegler stellte daraufhin fest, dass er und Scherscher offenbar in verschiedenen Realitäten leben. „Denn mich rufen laufend Leute an, die nicht mehr aus und ein wissen.“

Stadträtin Asanger erinnerte daran, dass die Stadt bei den 50-Jahr-Feiern viele Menschen mit Gratisschnitzel versorgt habe. „Dass wir jetzt diskutieren, ob Kinder ein Mittagessenbekommen sollen, finde ich traurig.“ Laut SPÖ geht es dabei um eine Summe von jährlich rund 40.000 Euro.

SPÖ, FPÖ und Gemeinderat Hager stimmten für den Antrag, ÖVP und Grüne enthielten sich, was letztlich aber einer Ablehnung gleichkommt.

Einkommensgrenzen für Förderungen

Ebenfalls mittels Enthaltung der Regierungsparteien zu Fall gebracht, wurde der Antrag der SPÖ, den Sozialausschuss damit zu beauftragen, eine Gesamtaufstellung aller Förderungsbereiche mit den aktuell geltenden Einkommensgrenzen zu erstellen, damit man diese mit der jährlichen Inflation abgleichen könne. Vizebürgermeister Dominic Hörlezeder von den Grünen betonte, dass sich die Stadtregierung ihrer Verantwortung in dieser Zeit der hohen Inflation bewusst sei und die Menschen ohnehin auf verschiedenste Art und Weise unterstützte. Für SPÖ-Vize Gerhard Riegler war es unverständlich, dass man sogar eine Diskussion darüber verweigert. „Denn um nichts anderes geht es in dem Antrag. Wenn ihr in ablehnt kann man das nur auf böse Absicht zurückführen.“

Kein Shuttleservice vom Bad zum Bauernmarkt

Auch die Anregung von SPÖ-Vizebürgermeister Gerhard Riegler für die Zeit des Hauptplatzumbaus ein Shuttleservice vom Badparkplatz zum Bauernmarkt in der Alten Zeile einzuführen, weil dort ja künftig weniger Parkplätze zur Verfügung stünden, wurde von der Rathausmehrheit abgelehnt. Vizebürgermeister Markus Brandstetter wies darauf hin, dass da auf dieser Strecke ohnehin der CityBus verkehre und es von der Haltestelle im Graben bis zur Alten Zeile nur wenige Minuten zu Fuß seien.

Sozialfonds erneut abgelehnt

Bereits zum dritten Mal stellte die SPÖ einen Antrag auf Einführung eines Sozialfonds, um armutsbetroffenen Familien und Einzelpersonen möglichst niederschwellig unter die Arme greifen zu können und eine Unterstützung bis zu 2.000 Euro zu gewähren. Gemeinderätin Sarah Huber sah dafür keine Notwendigkeit. „Denn wir haben ja den Verein 'Amstetten hilft' ins Leben gerufen, mit dem wir rasch helfen können und die Leute kommen auch zu uns. Wir haben dieses Modell gewählt und es funktioniert.“

Für SPÖ-Vize Gerhard Riegler liegt das Problem darin, „dass sich beim Verein bestimmt viele Leute aus falsch verstandener Scham nicht melden. Und viele von denen, die mich angerufen haben, wussten auch gar nicht, dass es ihn gibt.“ Der Vorteil eines Sozialfonds bestehe darin, dass die Menschen einen Anspruch auf Hilfeleistung hätten und nicht das Gefühl haben müssten, Almosen zu bekommen. SPÖ und FPÖ stimmten für den Sozialfonds, ÖVP und Grüne dagegen, Gemeinderat Hager enthielt sich der Stimme.

