28 weniger Wahlberechtigte .

Wie die Landeshauptwahlbehörde am Freitag mitteilte, wurde die Zahl der Wahlberechtigten bei den niederösterreichischen Gemeinderatswahlen am kommenden Sonntag nach unten korrigiert. Nunmehr sind im Land also 1,459.044 Personen (750.486 Frauen, 708.558 Männer) stimmberechtigt, um 28 weniger als ursprünglich angegeben.