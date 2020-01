ÖVP: Bürgermeister als Ziel in Amstetten .

"Wenn ich in ein paar Wochen wieder nach Amstetten kommen, dann hoffe ich, dass ich von einem Bürgermeister Christian Haberhauer begrüßt werde!" Keinen Zweifel ließ am Mittwochabend Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner daran, was das Wahlziel der ÖVP in der Bezirkshauptstadt ist.