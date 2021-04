1965 in Kraft getreten

Ulmerfeld und Hausmening zu Ulmerfeld-Hausmening

1966 in Kraft getreten

Neustadtl und Windpassing zu Neustadtl

1967 in Kraft getreten

St. Peter in der Au Dorf und St. Peter in der Au Markt zu St. Peter in der Au

1970 in Kraft getreten

Nabegg, Berghof, Kleinwolfstein und Neustadtl zu Neustadtl

Ardagger Markt und Stift zu Ardagger

1971 in Kraft getreten

Kollmitzberg, Stephanshart und Ardagger zu Ardagger

Aschbach Markt, Krenstetten und Mitterhausleiten zu Aschbach Markt

Erla und Sankt Pantaleon zu Sankt Pantaleon-Erla

Neuhofen an der Ybbs und Kornberg zu Neuhofen an der Ybbs

Krahof und St. Georgen am Ybbsfelde zu St. Georgen am Ybbsfelde

Kürnberg, St. Johann, St. Michael und St. Peter/Au zu St. Peter/Au

Seitenstetten Dorf und Markt zu Seitenstetten

Sindelburg und Wallsee zu Wallsee-Sindelburg