Erstes Amstettner Sicherheitsforum

Für Impulsvorträge und Diskussionen wurden am 15. März, um 18 Uhr Vertreter der Feuerwehr, des Bundesheers, der Polizei, des Roten Kreuzes und von Jugendorganisationen und Schulen in den Rathaussaal geladen.

„Neben der intensiven Beanspruchung der Zentrumsgestaltung begleitet uns das Thema Sicherheit in Amstetten“, eröffnete Vizebürgermeister Markus Brandstetter die Veranstaltung. In Vertretung des Ortsvorstehers von Mauer-Greinsfurth, Manuel Scherscher, leitete Gerhard Brandstetter die Diskussionen und stellte das 5-Punkte-Programm der urbanen Sicherheit vor. Dieses beinhaltet die Projektvorstellung des Sicherheitspakts, einen Impulsvortrag, aktuelle sicherheitsrelevante Themen in Amstetten, die Vorstellung des Präventionsprogramms „under 18“ und Sicherheit an Schulen und die Vorstellung des Projekts „STOP-Frauengewalt“.

Geschwindigkeitsreduktion durch Radarboxen

Martin Raab, Abteilungsinspektor der Stadtpolizei Amstetten, berichtete, dass für die Parkraumüberwachung zusätzlich zwei Aufsichtsorgane aufgenommen wurden, und betonte die Bedeutsamkeit der polizeilichen Präsenz und die steigende Wertigkeit digitaler Systeme zur Sicherheit von Veranstaltungen. Für eine Kontrolle rund um das Jugendzentrum wurde eine Videokamera montiert. Diese überwacht das Gebäude außerhalb der Öffnungszeiten, wenn keine Aufsichtspersonen da sind. Sicherheitsgemeinderat Christoph Zechmeister behandelte das Thema Geschwindigkeit im Ortsgebiet und die dafür neu aufgestellten Radarboxen: „Sie wurden in Gebieten installiert, wo besonders viele Kinder unterwegs sind. Zusätzlich gibt es in der Stadt Amstetten und in den umliegenden Gemeinden viele Messtafeln, die wir für die Aufstellung der Radarboxen evaluiert haben. Mit den Geschwindigkeitskontrollen können wir die Verkehrssicherheit sowie die Sicherheit der Kinder gewährleisten.“

Zudem wurde auf die Trennung zwischen Stadt- und Bundespolizei eingegangen. Chefinspektor Oliver Zechmeister, Kommandant der Polizeiinspektion Amstetten, referierte über die Sicherheitslage in Amstetten und betonte den Rückgang an Delikten und den Rückgang an Kriminalität in Amstetten im Vergleich zum Jahr 2019 – speziell die Zahl von Gewaltdelikten und Einbrüchen sei gesunken, was auch auf die erhöhte Polizeipräsenz zurückzuführen sei. „Die subjektive Angst unserer Bürger wird jedoch nicht weniger und auf diese Problematik muss besonders eingegangen werden“, forderte Zechmeister. Der Leiter des Büros für Kriminalprävention und Opferhilfe, Oberrat Bernhard Schafrath, vertrat die Meinung, dass das Sicherheitsempfinden in der Bevölkerung mit mehr Polizeipräsenz steige. „Der Dialog untereinander muss gefördert werden. Die Polizei wird meist erst dann gerufen, wenn schon etwas passiert ist. Die Initiative Gemeinsam.Sicher setzt schon früher an und klärt vorab Konflikte, damit bestimmte Situationen gar nicht erst eskalieren. Die Polizei sucht dabei aktiv den Kontakt zur Bevölkerung und wird zum Ansprechpartner auf Augenhöhe“, erklärte Schafrath die Grundprinzipien von Gemeinsam.Sicher und verwies auf den Slogan „Coffee with cops“.

Drei Säulen als Präventionsmaßnahmen

Bezirksinspektor Reinhard Müller erklärte die drei Säulen als Präventionsmaßnahmen an den Schulen. Bei diesem Programm können die beiden Polizisten Reinhard Müller und Michael Wallner in Schulen eingeladen werden, um Vorträge zu vier verschiedenen Themenbereichen zu halten.

Die erste Säule „All right“ ist für die 7. Schulstufe gedacht und betrifft allgemeine rechtliche Hintergründe, behandelt das Strafrecht, Gesetze, Regeln und Pflichten und das Thema Zivilcourage sowie das richtige Verhalten im öffentlichen Raum.

Die zweite Säule „Click and Check“ für die 8. Schulstufe behandelt Gefahren im Internet, Cybermobbing und den richtigen Umgang mit Social Media.

In der dritten Säule „Look at your life“ geht es um Suchtprävention. Dabei werden alle Formen von Süchten besprochen und diskutiert, ob Handy- oder Internetsucht, Alkohol oder Drogen. Hier verwies Reinhard Müller auch auf die Zusammenarbeit mit der Fachstelle für Suchtprävention Niederösterreich und der Jugendarbeit, die für die Jugendlichen einen wichtigen Beitrag leiste.

Eine vierte Säule wird gerade aufgebaut und soll die Themen Radikalismus und Extremismus behandeln.

Zum Schluss gab es von Ursula Kromoser-Schrammel und Magdalena Weilguny noch einen wichtigen Beitrag zum Thema „STOP – Stadtteile ohne Partnergewalt“ und die Wichtigkeit von Zivilcourage bei häuslicher Gewalt. In Amstetten gab es im Jahr 2022 58 Betretungsverbote, wo die Polizei einschreiten musste. Kromoser-Schrammel und Weilguny erklärten das Nachbarschaftsprojekt, bei dem die Zivilgesellschaft und die Nachbarschaft aktiv miteingebunden werden. Neben Pressekonferenzen, diversen Veranstaltungen, Verteilaktionen und Ausstellungen gibt es von der Initiative auch Veranstaltungen explizit für Schulen oder Einrichtungen wie Jugendzentren.

