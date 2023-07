Besuch aus Hainburg und Zwentendorf

Dank eines Treffens in Hainburg/Donau im Herbst des letzten Jahres entstand eine Verbindung zwischen den beiden Städten. Die Einladung zu einem erneuten Austausch ließ nicht lange auf sich warten und wurde prompt von Franz Stingl sowie seinem Redaktionsteam organisiert.

Auf die Besucher aus Zwentendorf/Donau und Hainburg/Donau wartete ein vielfältiges Programm. „Ich bedanke mich bei Franz Stingl und seinem Redaktionsteam für die umsichtige Organisation“, sagt Bürgermeister Christian Haberhauer. „Ein Austausch zwischen den Gemeinden ist immer mit einem gewinnbringenden Mehrwert verbunden.“

Beim Empfang im Rathaussaal präsentierte sich Amstetten, die Bezirksstadt des Mostviertels, den Gästen als Schul-, Kultur- und Sportstadt. Zusätzlich erzählte Haberhauer über die derzeitigen Entwicklungen und Projekte in Amstetten.

Hainburg schloss gleich mit einem Kurzfilm an. „Die Mittelalterstadt an der Donau besitzt eine der ältesten und am besten erhaltenen Stadtbefestigungen Europas“, sagte Stadträtin Michaela Gansterer-Zaminer.

Anschließend wurde auch ein Kurzfilm über Zwentendorf gezeigt. „Zwentendorf ist zwar klein, aber hat einiges zu bieten, zum Beispiel das nicht in Betrieb genommene Atomkraftwerk, das sich definitiv zu besichtigen lohnt“, erklärt Bürgermeisterin Marion Török.

Als zweiter Programmpunkt fand in der Basilika am Sonntagberg ein großartiges Konzert statt, das mit 400 Gästen sehr gut besucht war. „Das Vokalensemble Domino bot unter der Leitung von Thomas Kogler, mit Begleitung an der Orgel von Franz Reitner sowie am Klavier von Michaela Danzer, Hochkultur vom Feisten“, sagt der ehemalige Personaldirektor Franz Stingl.

Der Abschluss folgte beim Heurigen Hauer. Franz Stingl las aus seinem im Vorjahr erschienen Werk „40 Jahre Erinnerungen eines Personalisten“. Vom Team des Info-Büros aus Hainburg wurden unter der Leitung von Gemeinderat Wilhelm Beck die „Adelserhebungen“ durchgeführt und somit einige Amstettnerinnen und Amstettner auf Empfehlung von Franz Stingl gewürdigt.