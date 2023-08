Kameraden laden zu Dämmerschoppen

In den Wolfsbacher Festreigen anlässlich des großen Jubiläumsjahres hat sich auch der örtliche Kameradschaftsbund eingeklinkt, hat er doch auch auf eine lange Geschichte zu verweisen: Schon vor 120 Jahren wurde in Wolfsbach ein Militär-Veteranenverein gegründet; derartige Vereinigungen widmeten sich vor allem der Kriegsgräberfürsorge, den Kriegsopfern oder Hinterbliebenen sowie der Errichtung und Pflege von Kriegerdenkmälern und der Reservistenbetreuung. Erst 1956 aber kam es nach den Kriegswirren zur Neugründung des Kameradschaftsbunds in Wolfsbach, 1966 zur Errichtung eines neuen Kriegerdenkmals, das sich seit 2008 an der Kirchenmauer im Friedhofsbereich befindet; 2016 wurde eine neue Vereinsfahne gesegnet.

Die Pflege der Kameradschaft gilt auch heute neben der Bewahrung des Andenkens an die Gefallenen und Vermissten noch als höchster Grundwert, zudem stehen die Beteiligung an Festen mit den Vereinsfahnen und vor allem die Friedensarbeit für die Mitglieder besonders im Fokus. Das wurde zuletzt auch beim Hauptbezirkstreffen am 4. Juli in Wolfsbach von Vizepräsident August Hödl in seiner Festrede deutlich angesprochen: „Wir sind eine Wertegemeinschaft, die auf sozialen und humanitären Grundsätzen aufbauend in Not geratene Menschen, aber auch gemeinnützige Anliegen unterstützt. Die Pflege der Soldatengräber oder Kriegerdenkmäler ist uns wichtig, denn Gedenken und Erinnerung sind auch Friedensarbeit. Wir wollen Frieden und Freiheit einmahnen, derzeit wird leider allzu oft nur von Waffen geredet, nicht aber von Friedensverhandlungen!“

Beste Stimmung für Jung und Alt im Baumgarten der Familie Mair in der Blindhub. Foto: NÖN, Penz

Seit 2010 steht dem Kameradschaftsbund in Wolfsbach nun Josef Donner als Obmann vor. Ihm ist wie schon seinem Vorgänger Erwin Schörghuber wichtig, auch das gesellige Miteinander zu forcieren. So gibt es neben gemeinsamen Ausrückungen auch Beteiligungen an Zimmergewehrschießen oder anderen sportlichen Aktivitäten, zudem seit 2010 jährlich das gesellige Zusammensein beim Dämmerschoppen mit Speis und Trank in der Blindhub bei Familie Mair. Heuer wird dieser am Sonntag, 6. August, ab 15 Uhr veranstaltet. Obmann Josef Donner dazu: „Mein Dank gilt allen Besuchern des Hauptbezirkstreffens in Wolfsbach Anfang Juli, und nun wollen wir im Baumgarten der Familie Mair wieder zu einem gemütlichen Zusammensein einladen, das alljährlich gut angenommen und gerne besucht wird.“ Der Eintritt ist frei.