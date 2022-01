„Moser“ in Ardagger schließt: „Eine Ära geht zu Ende“

Vollbild

Angestellte Elisabeth Gschmaiß, Besitzer Franz Moser und seine Frau Eva und Angestellte Irene Stolz (von links) blicken mit Dankbarkeit und Wehmut auf die Zeit, die es den Gemischtwarenhandel Moser gab, zurück. Foto: Margit Brückner Der „Nah und Frisch“-Markt Moser war auch ein beliebter Treffpunkt bei den Einwohnern in Ardagger Markt. Am selben Standort wird am 20. Jänner die Familie Seba einen Adeg-Markt eröffnen.

