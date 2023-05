„Omas und Opas“ backen mit Kindern in Amstetten

Für Bildungsgemeinderätin Helga Seibezeder stellt die Aktion eine Bereicherung für die Amstettner Gemeinschaft dar: „Die Berührungspunkte zwischen Jung und Alt sind oft nicht mehr so stark vorhanden. Wir schaffen damit aktiv Raum, in dem Platz ist für Kommunikation und Austausch zwischen Jung und Alt!“ „Ein Miteinander in der Gemeinde ist von unschätzbarem Wert. Tatsächlich ist es ein wichtiger Beitrag für eine offene und inklusive Gesellschaft in der man sich – egal ob jung oder alt- wohl und respektiert fühlt“ stellt Bürgermeister Christian Haberhauer fest.

Im kommenden Herbst soll laut Organisator Patrick Gschwentner das „Oma/Opa backen mit Enkeln“ beim Kindergarten am Krautberg auch wöchentlich stattfinden.

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.