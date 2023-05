Generationenwechsel Blindenmarkts Bürgermeister Franz Wurzer legt Amt in jüngere Hände

Lesezeit: 2 Min OG Otmar Gartler

Bürgermeister Franz Wurzer wird im September nach 42 Jahren in der Politik sein Amt in jüngere Hände legen. Foto: Gartler

E in Generationenwechsel steht an der Spitze des Gemeinderats in Blindenmarkt bevor. Bürgermeister Franz Wurzer (60) wird im kommenden Herbst nach insgesamt 42 Jahren in der Politik sein Amt in jüngere Hände legen. Als designierter Nachfolger steht der bisherige Vizebürgermeister Albert Brandstetter (36) fest.