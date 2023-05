Destillerie Farthofer kreiert Cocktails für Wiener Bio-Restaurant

Seit Samstag, 13. Mai, – den Tag des Cocktails – gibt es die neuen Signature Drinks in der Luftburg: Den „Prater Mai Tai” mit zwei Rumsorten, Marille und Mandel, den „Luftburg Sour” mit dem hauseigenen Weltmeister-Wodka und Birnensaft und den „1766* Bramble” aus Gin und Brombeergeist. „Wir haben überregionale Inhaltsstoffe durch regionale ersetzt. Die Cocktails wurden sozusagen auf Mostviertlerisch übersetzt”, verrät Doris Farthofer. Die Cocktails werden fix fertig aufbereitet und müssen von den Mitarbeitern in der Luftburg nur mehr auf Eis gegossen werden. Vorbestellungen gibt es schon viele. Heuer feiert die Destillerie Farthofer ihr zwanzigjähriges Bestehen. Im Herbst wird der zweite Standort in Biberbach feierlich eröffnet. Derzeit sind noch die restlichen Fertigstellungsarbeiten im Gange.

