Drei Unterschriftenlisten gegen Umgestaltung des Jakobsbrunnenwegs

Kritik üben Mevec und seine Unterstützerinnen und Unterstützer vor allem daran, dass die Bevölkerung über das 1,4-Millionen-Projekt „Ertüchtigung des Ybbstalradwegs“ zu spät informiert und nicht eingebunden worden sei. „Der Wirbel ist wirklich groß. Rund 80 Prozent der Leute, die ich wegen einer Unterschrift angesprochen habe, haben auch tatsächlich unterschrieben. Nachdem schon viele Wege und Plätze in Amstetten durch Umbauten ihren Charme verloren haben – wie etwa der Schülerweg – soll das nicht hier auch noch passieren“, sagt Mevec.

In der ersten Presseaussendung der Stadft zur Umgestaltung des Ybbstalradwegs war zu lesen: Jakobsbrunnenweg (neue Routenführung, bisher Jahn-Straße und entlang des Mühlbachs nach Greimpersdorf). Das wurde in der NÖN auch so wiedergegeben. Für die besorgten Bürgerinnen und Bürger heißt das ganz klar, dass der Jakobsbrunnenweg eben den bisherigen Verlauf des Ybbstalradwges ersetzen soll. Vonseiten der Stadt versichert man zwar, dass das nicht geplant sei und die Route Jahn-Straße erhalten bleibe. „Aber was sollen wir nun glauben? Vielleicht sind das ja nur Beschwichtigungen“, sagt Mevec.

„Vermissen Feingefühl für die Natur“

Die Diskussion wird auf alle Fälle mit viel Emotion geführt. „Der Jakobsbrunnenweg ist ein geschichtsträchtiger Weg und viele Menschen vermissen bei den Verantwortlichen das Feingefühl für die Natur“, werfen die Bürgerinnen und Bürger der Politik vor. Die Gemeinde habe genug Radwege, da könne man diesen Weg doch den Fußgängern überlassen.

Mevec bezweifelt auch „angebliche Hangrutschungen, die als Argument für Baumaßnahmen herangezogen werden“, und verlangt dazu Gutachten von der Gemeinde. Den Schaden beim Dominikbrunnen führt er auf eine Fehlkonstruktion an diesem Standort zurück. Mevec glaubt auch nicht, dass eine Verdichtung des Wegs möglich sein wird, ohne Bäume zu fällen. 327 Unterschriften gegen Veränderungen am Jakobsbrunnen haben er und seine Mitstreiter bisher schon gesammelt.

Eine Petition, die über die Plattform „mein aufstehen“ gestartet wurde, hat auch schon über 300 Unterzeichner. „Der beliebte Wanderweg soll nicht zu einer ,Radautobahn' werden. Ein einmaliges Erholungsgebiet für Amstetten darf nicht kommerziellen Interessen geopfert werden“, steht da zu lesen. Weitere Informationen zum Projekt gibt es nicht.

„Gute Politiker gestehen Fehler ein“

Ebenfalls eine Petition gestartet hat die SPÖ. Sie will den Jakobsbrunnenweg in seiner ursprünglichen Form belassen und die offizielle Route des Ybbstalradwegs auch künftig über die bestehende Variante in der Jahn-Straße führen. „Dutzende Menschen sind in der letzten Woche auf uns zugekommen und haben uns ihre Bedenken gegen die Pläne geschildert. Angefangen von Senioren, die ruhige Spaziergänge am Jakobsbrunnenweg genießen, über Hundebesitzer bis hin zu den Anrainern und vielen weiteren Amstettnern – sie alle haben große Vorbehalte gegenüber dem Radwegprojekt. Die Stadtpolitik muss diese Sorgen ernst nehmen“, argumentieren Vizebürgermeister Gerhard Riegler und Baustadtrat Bernhard Wagner.

Der Beschluss im Dezember im Gemeinderat, dem auch die SPÖ zugestimmt hatte, sei ein Fehler gewesen. Gute Politiker zeichne aber aus, eigene Fehler einzugestehen. „Deswegen laden wir die Rathauskoalition ein, das Projekt gemeinsam mit uns zu überarbeiten.“ über 400 Personen haben bis Samstagabend die Petition unterschrieben - teilweise auch anonym.

Unklar ist natürlich, ob und wie viele Personen womöglich alle drei oder zwei der Listen unterzeichnet haben.