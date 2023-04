GNTM: 13 sind weiter, die Aschbacherin Lara ist raus

Im ersten Teil des Videoshootings mussten die Models den von Choreograph Micky Kurz erlernten Tanz präsentieren und zudem „Diamonds are a girl´s best friend“ singen, beziehungsweise unter Lippensynchronisation den Text abgleichen. Im zweiten Teil tanzten die Elevator Boys auf die Models zu und sie sollten spontan eine Tanzperformance improvisieren. Das war für einige Models eine große Herausforderung, für andere weniger, denn ein paar von ihnen sind selbst Tanzlehrerinnen. „Bei dieser Aufgabe sollten die Models Selbstvertrauen und Personality zeigen“, sagt Micky Kurz. In den Proben zum Auftritt fühlte sich Lara bereits unsicher – sie hat gar keine Tanzerfahrung – neben den professionellen Tänzerinnen. Auch im Einzelpractice betont der Choreograph, dass sie für das Videoshooting noch viel üben muss.

Tanzen gehört nicht zu Laras Stärken

Am nächsten Tag waren die Elevator Boys als Gaststars der Show eingeladen. „Die Herausforderung bei diesem Videoshooting ist, in der Rolle zu bleiben und sich nicht aus dem Konzept bringen zu lassen“, geben die Social Media-Stars den Models noch Tipps vor dem Auftritt. Lara meistert die einstudierte Choreographie, trotzdem sind die Bewegungen schwunglos und unsicher. „Du bist der Star und es ist dein Moment und du nutzt ihn gar nicht“, sagt Heidi zu Lara. Auch im zweiten Teil, der improvisierten Tanzeinlage mit den Elevator Boys, konnte sie Heidi nicht überzeugen. „Wenn man eine Choreographie improvisieren muss und ich tänzerisch spontan abliefern muss, mag ich das gar nicht“, sagt Lara.

Zu schüchtern und zu verhalten

Stardesigner Christian Cowan stellt seine Outfits für den Entscheidungswalk zur Verfügung. Die Models wurden in viel Glitzer, Federn und Farben eingekleidet und mussten einen LED-Laufsteg bewältigen. In der Jury saßen dieses Mal der Stardesigner Christian Cowan, die Elevator Boys und natürlich Heidi Klum. Vor dem Walk ist Lara schon nervös: „Ich will nicht, dass die Reise hier endet.“ Lara spürt den Druck, der immer größer wird. „Immer, wenn ich vor Heidi stehe, bin ich irgendwie schüchtern und das verstehe ich nicht.“ Als Entscheidungskriterien wurden die zwei Tänze der Models und der Walk am LED-Laufsteg herangezogen. Sie soll beim Walk die Füße mehr überkreuzen, denn mit geraden Schritten verliert der Walk an Eleganz, gibt der Designer Lara Tipps für den Laufsteg. „Sie war zu schüchtern und zurückhaltend beim Tanz und die Improvisation fehlte“, meinten die Elevator Boys. Dieses Mal reichte es für Lara nicht in die nächste Runde. „Es scheint, als ob es dir keinen Spaß macht, im Rampenlicht zu stehen“, sagte Heidi zu Lara.

„Die Mädchen sind schon wie eine Familie für mich geworden. Seit meiner Kindheit wollte ich schon immer Model werden“, ist Lara traurig, dass sie nicht mehr bei Germany´s Next Topmodel dabei ist.

Keine Nachrichten aus Amstetten mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.