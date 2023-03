Lara aus Aschbach bei Alice im Wunderland von GNTM

Lara aus Aschbach hätte in der vorletzten Folge von Germany´s Next Topmodel für eine Modeschau auf dem Catwalk in Venice Beach laufen dürfen, aber ein Wolkenbruch und ein Sturm verhinderten die Show, die unter freiem Himmel stattgefunden hätte. Der Catwalk stand zentimeterhoch unter Wasser. Somit entschloss sich Heidi Klum, die Entscheidung auf nächste Folge zu verschieben. Alle Mädchen durften bei einer weiteren Folge von Germany's Next Topmodel mitmachen.

In der letzten Folge wurde dann eine Videopräsentation der Topmodels gemacht. Dabei musste Lara in nur einem Satz ihre Persönlichkeit beschreiben. Fotograf und Videograph Rankin wurde schon oft für die Show engagiert, er ist seit 14 Jahren ein fester Wegbegleiter bei GNTM und holte schon die Queen und viele weitere Stars vor die Linse. „Mit dieser Videopräsentation können die Mädels glänzen und ihre Charaktereigenschaften zeigen“, sagte der Fotograf in der Show. In einem langen türkisen Kleid betonte Lara bei der Präsentation ihre Kreativität, die sich in ihrer Persönlichkeit widerspiegle.

Mit High Heels über Schnee und Laub

Beim Entscheidungswalk wurden die vier Jahreszeiten präsentiert. Die unterschiedlichen Untergründe aus Sand, Wiese, Schnee oder Laub mussten die Mädels mit ihren High Heels bewältigen und je nach Jahreszeit unterschiedliche Emotionen zeigen. Fotograf Rankin vermisst bei Lara die „Model-Vibes“. „Schade, dass Lara am Catwalk nicht mehr macht. Sie sieht echt gut aus“, betont Heidi.

In der Folge, am 9. März, lädt Heidi Klum zur Teeparty des verrückten Hutmachers. Die Models tauchen in die märchenhafte Welt von „Alice im Wunderland“ ein. Beim Fotoshooting mit Brian Bowen Smith tragen sie Hüte, die extravaganter kaum sein könnten. „Heute machen wir ein Beauty-Shooting. Das bedeutet, die Models werden sehr nah fotografiert. Es geht um einen besonderen Gesichtsausdruck“, sagt Klum.

