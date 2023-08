Nahversorger Nah & Frisch in Zeillern sucht neuen Franchise-Partner

Seit 2. Februar dieses Jahres ist Marco Leitner Franchise-Partner des Nah & Frisch in Zeillern. „Die Selbstständigkeit war immer mein großer Traum. Leider muss ich diesen Traum aus gesundheitlichen Gründen nun leider aufgeben“, erklärt Leitner.

Mit einer Verkaufsfläche von ca. 190 Quadratmetern ist der Standort in Zeillern schon seit Jahrzehnten bestehend. Mit Kaufmann Leitner wurde der Standort durch die Auswahl spezifischer Produkte optimiert, um den Kundinnen und Kunden ein einzigartiges Einkaufserlebnis bieten zu können. „Für den neuen Franchise-Partner sollten kaufmännische Grundkenntnisse und der Umgang mit Zahlen eine Grundvoraussetzung sein. Der neue Pächter oder die neue Pächterin soll gut mit Menschen umgehen können. Vor allem für meine drei Mitarbeiter – eine Vollzeit und zwei Teilzeitkräfte – ist es hart. Sie sind so ein tolles und verlässliches Personal“, sagt der Kaufmann. Auch die Einwohner Zeillerns hoffen, dass der Nahversorger bestehen bleibt. „Es gibt viele Stammkunden, die es zu schätzen wissen, zu Fuß einkaufen gehen zu können oder mit dem Rad zu fahren und nicht mit dem Auto in die Stadt fahren zu müssen“, ergänzt sein Vater Stefan Leitner.

Das Geschäft besitzt eine Poststelle, eine Trafik und Produkte des täglichen Bedarfs, wie Milchprodukte, Brot und Gebäck. "Für Zeillern ist der Nahversorger sehr wichtig. Wir haben bereits Kontakt mit der UNI-Gruppe, um gemeinsam einen neuen Franchise-Partner zu suchen“, betont Zeillerns Bürgermeister Fritz Pallinger.