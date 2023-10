„Einmal hat mich ein Kunde eine Schlampe genannt“

An der Zapfsäule steht eine ältere Dame aus Viehdorf, die gerade mit ihrer Enkelin unterwegs ist. Ihre Meinung zu den gestiegenen Spritpreisen ist eindeutig: „Das ist eine Katastrophe! Ich mache keine Luxusfahrten mehr, sondern fahre nur mehr das, was unbedingt sein muss, zum Beispiel zu meinen Kindern. Ich kaufe auch im Ort ein und fahre so viel wie möglich mit dem Rad.“

Als Pensionistin ist sie froh, dass sie nicht mehr ständig auf das Auto angewiesen ist. Von Preisvergleichen zwischen verschiedenen Tankstellen hält sie nichts. „Ich fahre nicht extra zu einer Tankstelle, wo es günstiger ist, weil das wieder eine zusätzliche Fahrt ist“, meint sie.

Einige Meter weiter tankt eine andere Pensionistin aus Neulengbach, die auf dem Weg zu ihrer Schwester in Biberbach ist. „Es ist gemein, dass der Staat am meisten an den steigenden Spritpreisen verdient. Die OMV zahlt nur Gewinne aus. Gott sei Dank tanke ich jetzt nur mehr zwei Mal im Monat und nicht wie früher zwei Mal in der Woche“, kritisiert sie.

Auch sie verzichtet, wenn möglich, auf das Auto und fährt nur mehr zu Verwandten und Freunden. Den Weg zu ihrer Tochter, die einen halben Kilometer entfernt wohnt, legt sie mit dem Fahrrad oder ihrem neuen E-Roller zurück. „Ich schaue, dass ich vormittags und unter der Woche tanke, weil es da günstiger ist“, verrät sie.

Kaum Änderungen im Fahrverhalten

An diesem Abend tankt auch ein junger Mann aus Kärnten an der eni-Tankstelle. Wegen seines Jobs pendelt er regelmäßig nach Klagenfurt. Da der Zug für ihn keine Option darstellt, ist er vom Auto abhängig. „Ich vergleiche keine Spritpreise, würde aber schon woanders hinfahren, wenn es an einer anderen Tankstelle günstiger wäre“, erklärt er. Im Sommer und bei schönem Wetter steigt er vermehrt aufs Fahrrad um.

Ähnlich ist es bei einem anderen jungen Pendler, der von der Kassa im Tankstellenshop gerade retour zu seinem Auto geht. „Ich fahre jeden Tag 70 Kilometer nach Linz in die Arbeit. Mit den Öffis erreiche ich meinen Arbeitsplatz nicht“, berichtet er. In seinem Heimatort fährt er, wenn möglich, alles mit dem Fahrrad. Auf der Autobahn stellt er den Tempomat auf 130 km/h ein, um Sprit zu sparen. „Beides habe ich aber auch schon vorher gemacht, bevor die Spritpreise angestiegen sind. Ich habe einen guten Verdienst und darum trifft mich das nicht so schlimm“, erklärt er.

Gelassen sieht die Situation auch eine Tankstellen-Mitarbeiterin. Die gestiegenen Spritpreise wirken sich ihrer Beobachtung nach nicht wesentlich auf das Fahrverhalten der Menschen aus. „Für Familien sind die hohen Spritpreise sicher tragisch. Besonders ältere Menschen beklagen sich, weil sie noch in Schilling umrechnen. Mir fällt aber auf, dass die Jungen nicht weniger fahren. Manche stellen nicht einmal den Motor ab, wenn sie im Shop einkaufen“, berichtet sie.

Als ehemalige Jet-Mitarbeiterin kennt sie die Branche sehr gut. In der Vergangenheit musste sie wegen einer Preissteigerung schon einmal eine schlechte Erfahrung machen. „Einmal hat mich ein Kunde eine Schlampe genannt, weil ich angeblich die Spritpreise nach oben gedreht haben soll“, erzählt sie. Dabei werden die Preise höchstens einmal am Tag um 12 Uhr von den Konzernen hinaufgesetzt.

Zu Preisänderungen – vorrangig also zu Preissenkungen – komme es an den Zapfsäulen bis zu sieben Mal am Tag. Wer Spritsparen will, für den hat sie einen Tipp parat: „Am Montagvormittag sind die Preise an den Tankstellen am günstigsten“, verrät sie.